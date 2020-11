Francisco Sagasti juramentará hoy como Presidente del Perú #perú

Tras ser elegido titular del Congreso por amplia mayoría. Nuevo jefe de Estado manifiesta que solo se puede salir adelante trabajando juntos y pidió confianza a los peruanos.

Ya hay jefe de Estado. Con amplia mayoría (97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones), Francisco Sagasti (Partido Morado) se convirtió ayer lunes en el nuevo titular del Legislativo y, por sucesión constitucional, asumirá la Presidencia de la República. Esto luego de que Manuel Merino de Lama (Acción Popular) dimitiera a la jefatura de Estado el domingo último, por la crisis desatada en el país.

La nueva mesa directiva del Congreso la integran también Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente. Inicialmente se presentó una segunda fórmula encabezada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú), pero se acaba de retirar del proceso.

En su primer mensaje tras jurar como presidente del Congreso, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirán sus promesas. “Solo podremos salir adelante trabajando juntos”, exclamó. Indicó que se debe buscar que los peruanos digan “ese Congreso me representa”. “Haremos todo lo posible por devolverla la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que somos responsables”, exclamó.

SIN CELEBRACIONES

“Mañana (hoy) será la oportunidad de dirigirme al país. (…) Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes (Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo) en las protestas expresando su punto de vista. No podemos volverlos a la vida pero si desde el Congreso y el Ejecutivo podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder”, exclamó.

En esta línea, añadió que “cuando un peruano muere y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia al luto se suma la indignación, y lo que vemos en la calle es esa indignación que debemos reconocer, aceptar y encauzar por caminos pacíficos”, exclamó.

CONGRESO

Sobre la labor que ahora le espera al Poder Legislativo, Sagasti declaró que “Ahora el Congreso tiene que concentrarse, definir tareas muy específicas, cortas (…) Vamos a poner todo el esfuerzo al servicio de todos para que el Congreso pueda funcionar de manera en que el país se sienta reconocido y un día pueda decir ese es mi Congreso, ese Congreso me representa”.

JUNTOS

“Solo podremos salir adelante trabajando juntos, colaborando, tendremos diferencias pero un objetivo común: a pocos meses de celebrar el bicentenario, que este bicentenario no sea ocasión de amargura como lo es hoy para las familias de los jóvenes que han muertos en la protesta, sino de alegría y esperanza, y vislumbra que nuestro país por fin pueda convertirse en una verdadera república, con igualdad de oportunidades para todos”, agregó el titular del Parlamento en su primer mensaje.

OEA SALUDA

Tras la elección de Sagasti como titular del Congreso y en consecuencia su asunción al cargo de Presidente del Perú, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó dicha elección.

A través de las redes sociales, Almagro dijo confiar en la capacidad de Sagasti “para conducir al país a través de esta crisis y hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 11 de abril del 2021”.

“Saludamos al nuevo presidente interino del Perú Francisco Sagasti , confiamos en su capacidad para conducir al país a través de esta crisis y hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 11 de abril de 2021”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.