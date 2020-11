Habitantes saquean un camión de alimentos en carretera de Guatopo

Caracas.- Habitantes de la carretera adyacente al Parque Nacional Guatopo, en el estado Miranda saquearon un camión que transportaba alimentos, según se muestra en un video divulgado por diversas cuentas de Twitter este martes, 17 de noviembre.

El Pitazo no pudo confirmar con exactitud cuándo fue tomado el video que circula en redes sociales, pero sí conoció de forma extraoficial que esos ataques a camiones de alimentos que transitan por Guatopo constantemente son desvalijados, interceptados o saqueados.

«No puede pasar un camión de alimentos en Guatopo porque es secuestrado, pero no tanto por la comunidad sino por una banda que no deja transitar por allí, y también por algunas personas que aprovechan», dijo la fuente consultada a quien se le omite el nombre por su seguridad.

Se conoció también que los funcionarios policiales no pueden patrullar por la zona debido a las fallas de comunicación que se registran allí: no hay cobertura ni en los teléfonos ni en la radio de transmisión. Para que los uniformados acudan a esa carretera deben hacerlo con 20 o 30 efectivos para prevenir, pues en caso de que se presente una situación irregular no tienen forma de pedir apoyo.

La carretera de Guatopo comunica a los Valles del Tuy con Barlovento y a su vez con el estado Guárico. Era una carretera bastante transitada; sin embargo, a raíz del incremento de la delincuencia, conductores dejaron de manejar por allí por miedo a ser robados.

Redacción El PitazoGran Caracas

