Julián Gil responde comentario de Norkys Batista sobre los hijos

La actriz venezolana Norkys Batista quien recién se caso con el empresario Alexis Goncalves y tuvo como invitado a la boda a su ex esposo Leonardo Luttinger y pasaron algunos días juntos, mostró la despedida de su hijo con su padre quien partía a Venezuela y aprovechó de hablar sobre los errores de separar a los niños de sus padres.

Ahora bien, mientras grababa la emotiva despedida de Sebastián con Leonardo quienes se abrazaban entre lagrimas, Norkys escribió en su post: «Como madre recién separándome cometí tantos errores, tantos que hoy en día digo que tonta fuí, NINGUNA MADRE TIENE DERECHO A SEPARAR A SUS HIJOS DE SUS PADRES, NINGUNA».

Por ende, Norkys quien ha demostrado ser una mujer madura y amiga de su ex esposo, prosiguió a comentar que los hijos no tienen la culpa de los errores que comenten los adultos y necesitan del amor de madre y padre, acotando que los menores: «No tienen porque cargar con cargas que no le corresponden, saber lo que no tienen porque saber, hay cosas que sólo se hablan entre adultos, y negarles el Amor de Papá es LITERAL UNA MALDAD».

Cabe destacar que, esto podría ser una indirecta para las criollas Marjorie de Sousa y Patricia Schwarzgruber quienes tiene problemas legales con los padres de sus hijos por problemas matrimoniales en donde no dejan que los niños vean a sus progenitores. Incluso, hablando del tema el actor y modelo argentino Julián Gil respondió a reflexión de Norkys con el mensaje: «Grande los 4».

Finalmente, hay que recordar que hace escaso tiempo le fue negado a Julián la patria potestad de Matías, el niño que tuvo con Marjorie de Sousa, alegando: “Le quitaron a mi hijo su derecho a tener un papá”.

