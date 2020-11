Saab: Nos han llegado denuncias vinculadas a las FAES

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que algunos funcionarios policiales promueven el secuestro.

Saab indicó que recientemente en el Ministerio Público recibieron denuncias vinculadas a las FAES.

“No entiendo qué es lo que está pasando con el FAES…es mentira que por ellos se ha bajado el índice delictivo. Mentira, porque no me van a decir que entre 800 y 1.000 policía han podido pacificar a un país donde hay 35 millones de habitantes, lo digo con toda la responsabilidad y sin miedo”, señaló.

Informó que designó a un fiscal con competencia nacional para investigar el secuestro a un productor agropecuario en Maracaibo, estado Zulia. Denuncia que ha sido viral en las redes sociales.

Saab señaló al respecto en VTV: «Se inició una investigación, ahí va a haber presos porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar, eso puede pasar en Colombia, eso puede pasar en Lima, Perú, eso puede pasar en Chile, pero en Venezuela no puede pasar», reiteró, pese a las numerosas denuncias que pesan sobre los efectivos de la Faes por diversos delitos, entre ellos, torturas y asesinatos.

🔴[ATENCIÓN] El video de Tarek William Saab que VTV BORRÓ: en sus declaraciones asegura no saber "qué está sucediendo con las FAES". Además indicó que ha recibido dos denuncias de secuestros por parte del órgano policial #16Nov ¿Será lo que pasó en Zulia? pic.twitter.com/R9yANwT6wu — Lohena Reverón (@lareveron10) November 17, 2020

800 Noticias