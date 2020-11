El ICE sigue intentando deportar inmigrantes que denunciaron esterilizaciones #eeuu

Las autoridades migratorias continúan intentando deportar a inmigrantes recluidas en una prisión para indocumentados en Georgia que denunciaron haber sido abusadas por un ginecólogo de la cárcel, pese a que son testigos en investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso y en el Departamento de Justicia, denunciaron este miércoles los abogados de las mujeres.

Algunas de las denunciantes ya se encontraban a punto de ser deportadas esta semana cuando los agentes recibieron la orden de que las expulsiones fueran suspendidas gracias a recursos de última hora presentados por sus representantes o congresistas que intervinieron en sus casos.

Ese fue el caso de la hondureña identificada como Jacckelin, una madre de 33 años casada con un ciudadano estadounidense, quien iba a ser deportada este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, confirmó el abogado de inmigración Andrew Free.

“Hemos tenido que presentar demandas para detener estas deportaciones”, declaró Free, que considera que el ICE está “encubriendo” el escándalo en el Centro de Detención de Irwin, en la localidad de Ocilla, en el sur de Georgia, donde un grupo de 50 mujeres que están o han estado presas aseguran haber sido “abusadas o maltratadas” por el médico Mahendra Amin, especialista en obstetricia y ginecología que trabajaba allí.

La mayoría de estas indocumentadas denunciaron que fueron sometidas a cirugías ginecológicas innecesarias y sin su consentimiento que las dejaron estériles, lo que ha dado pie a investigaciones en el Congreso, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

“En medio de una investigación criminal, parece que el ICE está deportando víctimas. Denunciamos cualquier esfuerzo por silenciar a las personas que hablan y ocultar evidencia física de abuso médico”, denunció este miércoles el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

The lack of transparency and accountability continues at @ICEgov facilities. Now they are working to deport women who raised allegations of abuse and unwanted medical procedures.

This violates legal protections available for victims. This must stop!https://t.co/RYTDT29dFt

— Nanette D. Barragán (@RepBarragan) November 18, 2020