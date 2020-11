El juez pide a la UDEF que investigue dónde están 75.000 € desaparecidos de las cuentas electorales de Podemos #españa

El juez Juan José Escalonilla ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que depende de la UDEF, que investigue dónde están los 75.000€ desaparecidos de las cuentas electorales de la coalición Unidas Podemos y que fueron transferidos a una cuenta de Neurona Comunidad SL, la filial española de la consultora chavista, un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El administrador de esta mercantil, Elías Castejón, aseguró al juez que «no me consta» que se haya recibido ese dinero.

En una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor subraya: «Líbrese oficio a la UCDE (Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción) al objeto de que investiguen la cuenta de la sociedad Neurona Comunidad SL a la que el día 29-3-2019 fueron transferidos 75.000 euros desde la cuenta electoral de la coalición UNIDAS PODEMOS con número ES 08 3025 0006 2514 3328 2913».

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha dictado esta orden tras escuchar en sede judicial al administrador de la sociedad Neurona Comunidad SL y preguntarle por dicha cuantía. El magistrado preguntó a Castejón por las cuentas bancarias a nombre de Neurona Comunidad SL. Este letrado le respondió que sólo tiene una, en Bankinter, que se abrió para hacer un depósito. “La apertura de la cuenta corriente la hace el despacho de abogados Montero Aramburu en Madrid para que yo pudiera hacer un deposito inicial (para crear la sociedad) y luego entré como autorizado”, explicó. El despacho de abogados Montero Aramburu, según aseguró Castejón, fue el bufete contratado por la chavista Neurona Consulting para crear una filial en España.

El juez Escalonilla preguntó al abogado que por qué Podemos transfirió 75.000 euros a Neurona Comunidad SL el 29 de marzo de 2019, si en ese momento la sociedad todavía no había abierto su cuenta corriente en Bankinter y, según había explicado el administrador, no tiene ninguna cuenta más. Castejón respondió: «A mí eso no me consta».

Después, aclaró –dubitativo– que, quizás, él imaginaba que como la sociedad no se creó hasta el 19 de marzo de 2019, «supongo que como no estaba registrada la consultora, lo único que se me ocurre, es que el dinero que se envía desde la coalición fue devuelto», manifestó. Finalmente, recalcó: «Yo lo único que puedo decirle es que ese dinero no se ha recibido, con toda la seguridad».

Cuentas de Podemos

La cuenta bancaria desde la que salieron los 75.000 € a los que se les ha perdido la pista ya fue investigada por la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en otro informe sobre el dinero desviado a la sociedad Neurona Comunidad SL, que opera presuntamente como una sociedad pantalla.

En esta cuenta corriente de Caja de Ingenieros aparece como titular la coalición electoral Unidad Podemos y como apoderados el tesorero del partido morado Daniel de Frutos y el responsable de Finanzas de Izquierda Unida Carlos García Ramos, ambos imputados en esta causa judicial. Consta tres transferencias realizadas en abril y mayo de 2019 que total suman 365.000 euros, de los cuales 308.000 euros fueron a parar a una barriada del municipio mexicano de Guadajara.

El magistrado también ha ordenado a los investigadores analizar los vídeos aportados por Podemos «como correspondientes a los servicios prestados por Neurona Comunidad SL» al partido. Así solicita que se «investiguen la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos». Estos vídeos corresponden supuestamente al trabajo realizado por Neurona durante la campaña electoral de Podemos el pasado 28-A.