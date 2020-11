Vive más el presente, entierra el pasado y prográmate para un futuro que estará colmado de buena suerte y bendiciones. Así lo decreta el horóscopo de hoy 18 de noviembre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 18 de noviembre de 2020

Rompe con adicciones y sentimientos de culpabilidad. Sal de ideas caducas y de dogmas que te limitan como ser humano en tu desarrollo espiritual. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu situación económica podría estar en estos momentos difícil, pero mantente a flote que esto será pasajero y muy pronto volverás a gozar de esa estabilidad financiera que deseas. Un golpe de suerte te pondrá al día y puede que te brinde ese dinerito extra para unas merecidas vacaciones. Números de suerte: 1, 44, 9.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se impone sacar tiempo para ti y dejar de complacer a los demás. Complácete a ti mismo haciendo algo que te llene de satisfacción personal. Explora los temas profundos como lo son las vidas anteriores, el más allá, lo espiritual y toma en cuenta comenzar una transformación personal. Números de suerte: 20, 5, 49.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es tiempo de renovación y nueva vida. Dale forma a tus ambiciones y sueños para que puedas hacerlos realidad. Haz un recuento de todo lo que te sacrificaste por cosas inútiles, lo que diste y lo que recibiste. Quédate con lo que sirve de estas experiencias y lo demás sácalo de tu vida. Números de suerte: 19, 3, 30.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se descubre ante ti la verdad. Tendrás una visión más clara de quienes son realmente tus verdaderos amigos y quienes son tus enemigos. Habrá una confrontación de realidades en tu vida, que sacarán a la luz problemas ocultos que necesitan resolverse lo antes posible. Números de suerte: 10, 7 ,5.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Canaliza tus energías en iniciar un nuevo proyecto o poner en marcha lo que tienes ahora en mente. La energía planetaria te impulsa a hacer las cosas algo precipitadas. Evita a toda costa envolverte en discusiones o argumentos de temas controversiales como lo son la política o religión. Números de suerte: 8, 32, 1.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

No te desanimes si lo que tú esperas no se dio en el momento. Vienen cosas mucho más beneficiosas para ti. Tu determinación en lograr eso que tanto has deseado es muy importante para que llegues con éxito a la meta que te has trazado. Lo económico mejora grandemente. Números de suerte: 41, 29, 50.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu pareja te demostrará su amor complaciéndote, así como también disfrutará junto a ti de toda nueva aventura. Tienes una vida por delante, aprovéchala. Se presentan muchos cambios y ajustes en tu vida pero todo será para evolucionar hacia una nueva vida mucho más tranquila y productiva. Números de suerte: 18, 3, 9.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se te presentará la oportunidad de conocer a una persona que dejará una buena impresión en ti. Si buscas pareja, podrás encontrar el amor en el parque, el gimnasio, clases de baile, en fin, en donde puedas ejercer algún tipo de actividad física. Expande responsablemente tu círculo social. Números de suerte: 16, 25, 9.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu intuición aportará luz a tus decisiones haciendo que tus probabilidades de éxito sean mayores. Las preocupaciones de dinero se disipan ya que podrás contar no solo con la ayuda de tus familiares y amigos sino de tus buenas conexiones en tu círculo social. Números de suerte: 49, 4, 19.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Construye tu felicidad con pensamientos positivos. Libérate de las ataduras que de alguna manera te prohíben darle la bienvenida al amor y a la felicidad que te mereces. Basta ya de sufrimientos. Decreta que renuncias a seguir sufriendo y afirma tu elección de ser feliz. Números de suerte: 19, 6, 37.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No alimentes pensamientos de venganza. Las explosiones emocionales de tu parte han puesto tensión en tu círculo familiar. Acepta que otros no compartan tus ideas. Si se te hace difícil convencerlos ve en busca de apoyo, pero no te alejes de los que no están de acuerdo contigo. Números de suerte: 4, 18, 7.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Conviértete en tu mejor amigo, cuídate, mímate y ámate mucho. Disminuye la velocidad y la prisa que ha estado reinando en tu vida. Saca un momento para respirar profundamente, estar en silencio, meditar y relajar mente y cuerpo. La meditación te servirá de medicina para tranquilizarte. Números de suerte: 10, 13, 22.