Misión de Determinación de Hechos recibirá nuevas denuncias sobre violaciones de DDHH en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recibirá nuevas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.

El Nacional

Por medio de un comunicado, la misión de la ONU invitó a las personas, grupos y organizaciones interesados a presentar información o documentos relevantes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.

En particular, la misión está interesada en recibir información relacionada con presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. También está interesada en datos sobre detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género. Esta situación se ha presentado en Venezuela desde 2014.

El mandato de la Misión de Determinación de los Hechos se extendió dos años, hasta septiembre de 2022, mediante la resolución 45/20.

Para preservar la seguridad y la confidencialidad de la información presentada, se recomienda enviarla a través de la nube segura creada por la misión para este propósito, informaron en el comunicado.

Por último, señalaron que la Misión priorizará la revisión de la información proporcionada a través de la plantilla disponible en su página web.

Concluyeron, además, que no todos los datos enviados se reflejarán necesariamente en el informe final. “En particular, no se considerarán los casos que aleguen violaciones que caen fuera del mandato de la misión”, explicaron.