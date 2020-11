Venezolano repartidor es vejado por un peruano xenófobo

Un joven venezolano que repartía un servicio de comida fue víctima de discriminación por parte de un ciudadano peruano que lo insultó y amenazó.

En las redes sociales se viralizó la injusticia del peruano quien al no recibir su delivery porque no había llegado en buenas condiciones descargó su ira contra el venezolano.

«Estoy esperando mi comida y me lo traes roto, yo no voy a recibir esta mier… rota. ¿Por qué eres tan idio…? Eres un pobre imbé…, ¿tu eres huev…? Me dan ganas de meterte un puñete y devolverte a tu país. ¿Tienes algún problema? te voy a mandar de un combo a tu pu… país», fueron las palabras del señor, de nombre no identificado, hacia el joven venezolano.