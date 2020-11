Directo | Rafa Nadal – Tsitsipas: partido de tenis de la Copa de Maestros hoy #españa

21:29 Ya aparecen por el túnel Stefanos Tsitsipas y Rafa Nadal. En este momento entran a la pista central del O2 Arena de Londres.

21:26 Ahora sí, ha llegado el momento. El pase a la semifinal de la Copa de Maestros 2020 está en juego. Rafa Nadal o Stefanos Tsitsipas, uno de ellos seguirá en Londres y se medirá este sábado a Daniil Medvedev.

21:17 ¡Ya ha finalizado el partido de dobles! Ha ganado la pareja formada por Salisbury y Ram. De modo que ya está la pista libre para que salgan Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas.

21:15 Por su parte, Nadal ha conquistado dos títulos, Acapulco y Roland Garros, que supuso su vigésimo Grand Slam. Además, alcanzó los cuartos de final en Melbourne y Roma y la semifinal en París- Bercy.

21:11 Vamos a repasar el 2020 de Stefanos Tsitsipas. El tenista griego, vigente ganador de la Copa de Maestros, ha ganado esta temporada un título en Marsella, torneo de categoría 250, el pasado mes de febrero. Ha disputado las finales de Dubai, donde cedió ante Djokovic, y de Hamburgo, donde cayó ante Rublev. En los torneos de Viena y París, previos a esta Copa de Maestros, no ha encadenado buenas sensaciones, cayó en octavos en el torneo austriaco y se vio sorprendido en su debut en la capital gala por el francés Ugo Humbert. En Grand Slams hizo semifinales en Roland Garros y cayó en tercera ronda tanto en Melbourne como en Nueva York.

21:06 Mientras llega el partido, la ATP aprovecha para rescatar un vídeo de uno de los gestos más característicos de Rafa Nadal: su ritual con las botellas:

21:04 El partido de dobles anterior al de Nadal y Tsitsipas se va a resolver en la tercera manga con un supertiebreak. En unos minutos estarán en la pista el español y el griego para disputar el billete a la semifinal de la Copa de Maestros 2020.

20:59 Van a tener que esperar unos minutos Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas para salir a la pista central del 02 Arena, ya que aún no se ha resuelto el partido anterior de dobles entre Salisbury y Ram ante Krawietz y Mies. Mandan los primeros un set arriba y en este momento están jugando el tiebreak de la segunda manga. En caso de tablas, el tercer set se resolvería rápido con un supertiebreak, así que no va a haber mucha demora en principio.

20:50 Así preparaba Rafa Nadal este partido ante Stefanos Tsitsipas en la Copa de Maestros 2020.

20:46 En el otro grupo, Tokio 1970, Medvedev está ya clasificado después de ganar a Djokovic y Alexander Zverev, mientras que Diego Schwartzman no tiene opciones de clasificación al haber caído en sus dos partidos. Djokovic y Zverev se jugarán este viernes la segunda plaza del grupo, es decir, el ganador se enfrentaría a Thiem en semis; mientras que Medvedev se enfrentaría al ganador de este Nadal – Tsitsipas.

20:43. Recordamos que Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas están citados «no antes de las 21:00 horas» -hora española- en la pista central del 02 Arena de Londres con el billete en juego a la semifinal de la ATP Finals 2020. Quien gane pasará como segundo de grupo, mientras que Thiem es primero.

20:38 A pesar de caer ante Thiem, Nadal es consciente de que hizo un buen partido y que tuvo la victoria en su mano. “Mis sensaciones no son negativas. Perdí, pero tuve muchas oportunidades en el primer set y estuve break arriba en el segundo. No tengo nada más que decir, estoy feliz con cómo he jugado. Tengo más opciones de firmar un gran resultado aquí ahora mismo que hace cinco días; mi nivel de tenis, a pesar de perder hoy (el martes), es mucho más alto», valoraba el español.

20:34 Aunque Stefanos Tsitsipas no se lo va a poner fácil, Rafa Nadal está mostrando un gran nivel en esta ATP Finals 2020. El tenista balear hizo un buen partido ante Dominic Thiem y dejó puntazos como este:

ⓘ Official sources stated that is true@RafaelNadal | #NittoATPFinals https://t.co/VPjQxnjK07 — ATP Tour (@atptour) November 18, 2020

20:29 «Tengo una gran oportunidad para dar lo mejor de mí mismo en la pista. Sé que va a ser muy duro, sé que voy a necesitar todo mi esfuerzo físico y mental, y que pasaré dolor y sufrimiento, pero realmente deseo con todas mis fuerzas ganar este encuentro. Es un enorme desafío para mí, así que voy a intentar desplegar mi mejor tenis», añadía Tsitsipas sobre su partido ante Nadal en la Copa de Maestros 2020.

20:25 El propio Tsitsipas se encargaba de recordar aquel encuentro, al tiempo que analizaba el próximo partido ante Rafa Nadal en esta ATP Finals: «Fue un gran partido, recuerdo estar muy concentrado, jugar cada punto como si fuera el último. Voy a tratar de ser muy agresivo y cometer pocos errores, no hay otra manera de ganar a Rafa. Debo empezar fuerte y terminar aún más fuerte».

20:20 La última vez que Nadal y Tsitsipas se vieron las caras fue precisamente en la Copa de Maestros 2019, en el único enfrentamiento que ha habido hasta la fecha en pista dura. Entonces, Nadal se impuso 6-7, 6-4 y 7-5 en la round-robin. Nadal fue el único que logró ganar al griego en Londres, aunque Tsitsipas ya se sabía clasificado y después vencería el torneo en su primera participación en la Copa de Maestros.

20:16 En el otro partido de la jornada en el Grupo Londres 2020, Thiem ha caído con Andrey Rublev, en un partido que no tenía ninguna trascendencia ya que el austriaco ya estaba clasificado como primero de grupo y el ruso se sabía desclasificado pasara lo que pasara. Al menos, Rublev se ha ido con mejor sabor de boca tras imponerse 6-2, 7-5 ante Thiem. Hoy Nadal y Tsitsipas se juegan el otro billete a la semifinal.

20:11 Estos días hemos podido ver cómo entrenan los ocho maestros en la ATP Finals de Londres.

20:05 Se trata del séptimo enfrentamiento entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en el circuito, con un balance de victorias de 5 -1 favorable para el español. La única derrota de Nadal ante el griego se dio en el Mutua Madrid Open en 2019, aunque no tardó en tomarse la revancha el balear ya que le ganó apenas una semana después en Roma.

20:00 horas. ¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del partido de la ATP Finals que enfrenta a Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas. Partido crucial en esta Copa de Maestros 2020, ya que el vencedor logrará el único billete en liza a la semifinal dentro de este Grupo Londres 2020. Recordamos que Dominic Thiem ya tiene asegurada su presencia en la semifinal tras imponerse a Tsitsipas y Nadal en la round- robin.

Este encuentro entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas está programado para “no antes de las 20:00 horas”, según el horario local, es decir, “no antes de las 21:00 horas”, según el horario peninsular español.

Tanto Rafa Nadal como Stefanos Tsitsipas suman una victoria en la round-robin, ambos ganaron a Andrey Rublev -ya sin opciones de clasificación-, pero sucumbieron ante Dominic Thiem. En el caso del encuentro entre Nadal y Thiem, vivimos un auténtico partidazo que se decidió por detalles. El austriaco se llevó las dos mangas en el tiebreak, después de mostrar ambos un gran nivel.

Rafa Nadal debe ganar hoy a Stefanos Tsistipas, vigente campeón del torneo, si quiere seguir peleando en esta Copa de Maestros. La victoria le permitiría la clasificación para la semifinal de la ATP Finals, donde se mediría al primer clasificado del Grupo Tokio 2020, ya que Thiem tiene asegurada la primera plaza al ganar en el cara a cara particular tanto con el español como con el griego.