Exministro Murillo onfirma veracidad del audio de Gabriela Zapata

Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, confirmó que un audio de Gabriela Zapata pidiendo protección, es real.

Zapata fue novia de Evo Morales hace 18 años, cuando ella solo tenía 16. Ahora dice que le teme al dirigente izquierdista, a quien tacha de violento, y acusa de golpearla y quererla matar.

Lo que decía el audio de Gabriela Zapata

Gabriela pidió ayuda a Murillo cuando era parte del gabinete de la presidenta interina Jeanine Añez. La grabación de Zapata decía lo siguiente:





«Recurro a usted porque tengo mucho miedo que el señor Evo Morales me mate. Quiero explicarle todo lo que he vivido aterrada con este señor. Lo he conocido el año 2002, cuando yo tenía 16 años, estaba en el colegio.”

El exministro dijo al respecto:

“Los audios que ustedes me mandaron y he escuchado, son reales. Los recibí de la señora Gabriela Zapata, pero no quiero hacer ningún comentario al respecto, puesto que son muy delicados y tendrán que seguir un proceso de indagación».