Gobernadora sobre cobro de impuestos: no hay funcionarios autorizados para cerrar negocios

Maturín.- La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, criticó este 19 de noviembre el cierre de los cinco supermercados en Maturín el pasado fin de semana y además aseguró que ningún funcionario está autorizado para tomar esta medida, porque existe un decreto presidencial que lo prohíbe en vista de la pandemia y por la llamada guerra económica.

De los cinco supermercados sancionados, solo Unicasa volvió a abrir al público mientras que los cuatro ubicados en el Mercado Viejo cumplirán una semana sin funcionar este sábado, 21 de noviembre. Al respecto, Santaella le pidió al alcalde Wilfedo Ordaz reconsiderar la medida y ajustarse a las propuestas que ya han hecho los empresarios: pagar a través de cuotas.

«Este no es el momento, después vemos qué hacemos, dónde nos reunimos. La gente me critica eso porque llegamos con funcionarios a cerrar negocios y aquí no hay funcionarios autorizados para estar cerrando negocios. En este país estamos afectados todos, el gobierno, los comerciantes, el pueblo», dijo durante la transmisión de su programa radial Conversando con Yelitza.

La mandataria regional pidió no solo a Ordaz sino a los otros 12 alcaldes en Monagas que tengan conciencia y que recuerden que no todos los comercios abren sus puertas durante la semana de radicalización de la cuarentena y que por eso las ganancias bajan. Pero, también solicitó a los comerciantes no caer en la usura.

«Se lo he dicho al alcalde de Maturín (Wilfredo Ordaz): camarada la situación está ruda, el que tiene un negocito abierto hay que darle un diploma, un reconocimiento, porque con esta guerra inducida que se ha volcado contra el Estado venezolano quien tiene un negocio abierto es un héroe, tenemos que dejarlo trabajar», insistió.

El miércoles 18 de noviembre, un grupo de trabajadores de cuatro supermercados sancionados por la Alcaldía de Maturín tomó la Gobernación de Monagas para pedirle a la gobernadora Santaella que mediara en la situación, pues no quieren quedarse desempleados en diciembre. Al cierre de esta tarde, se desconocía si los comercios seguían cerrados.

Los comercios fueron cerrados el pasado fin de semana por el supuesto incumplimiento del pago trimestral de la Ordenanza de Actividades Económicas. Un empresario que domina el tema, pero que se mantiene en anonimato por presión política, dijo a El Pitazo que la suma del monto de la deuda de cuatro de los negocios es de 20.000 dólares.

Jesymar AñezOriente

