Jefe de Policía de Chile renunció luego que hirieran a dos niños durante operativo

El cuestionado jefe de la Policía chilena, Mario Rozas, renunció este jueves después de que dos niños resultaran heridos de bala tras un operativo policial, en un hecho que causó repudio generalizado y se sumó a una serie de denuncias por abusos policiales en el país.

“En la mañana de hoy (jueves) el general director de Carabineros, Mario Rozas, me ha presentado su renuncia al cargo, y me ha dado sus razones y sus argumentos; yo comparto las razones y argumentos y en consecuencia he aceptado su renuncia”, dijo el presidente Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio de Gobierno.

AFP