Lanzan campaña de ayuda EE.UU. para afectados por Iota y Eta en Centroamérica #eeuu

Una colación de organizaciones sin fines de lucro en EE.UU. lanzaron este jueves una campaña de ayuda para apoyar a las víctimas de los huracanes Iota y Eta, que afectaron de sobremanera a Centroamérica.

Las organizaciones Hispanic Federation, Alianza Américas y Presente.org buscan con esta iniciativa a apoyar de manera urgente a organizaciones que asisten a las personas que han sufrido la devastación de estos fenómenos naturales, que afectaron la región con apenas 13 días de diferencia.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red que aglutina a más de 50 organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos, dijo en un comunicado que ambos fenómenos han agravado la crisis humanitaria que ya vivían estos países, incluso antes de la crisis por la pandemia de la covid-19, por lo que es urgente esta ayuda.

“Entre la población afectada están las poblaciones negras e indígenas, que históricamente han sido excluidas y discriminadas, y donde la pobreza tiende a concentrarse de manera desproporcionada», añadió Chacón.

En este sentido, Frankie Miranda, el presidente de Hispanic Federation, explicó que tras la experiencia con la ayuda a Puerto Rico tras el paso del Huracán María, la forma más efectiva de ayudar es apoyando a las organizaciones que se encuentran trabajando sobre el terreno ofreciendo respuesta.

La campaña arranca con un fondo de 100.000 dólares y se espera que se puedan recolectar más recursos, recalcó Miranda.

“As global communities continue to be severely impacted by the #climatecrisis, together w our partners, we are calling for urgent support for those affected by these storms on top of the #COVID19» @NelsonVision of @PresenteOrg.

Make your donation today: https://t.co/0hwtMGJhBT pic.twitter.com/ok9l1aNvps

— Presente.Org (@PresenteOrg) November 19, 2020