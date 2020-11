Taylor Swift y Lil Baby, galardonados en los Apple Music Awards

Los cantantes Taylor Swift y Lil Baby fueron galardonados este jueves en la segunda edición de los Apple Music Awards, unos premios entregados por la empresa tecnológica a la industria musical y que cuentan con cinco categorías.

Así, Swift se llevó el premio a letrista del año por «Folklore», escrita y grabada en aislamiento durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, mientras que el cantante de hip-hop Lil Baby se hizo con el galardón de artista del año al haberse alzado, según Apple, como «la voz auténtica e indiscutible de la cultura joven».

En el resto de categorías, los galardonados fueron Megan Thee Stallion como artista revelación, «The Box», por Roddy Ricch, como mejor canción del año, y «Please Excuse Me for Being Antisocial», también por Roddy Ricch, como mejor álbum del año.

Los Apple Music Awards se estrenaron el año pasado «como una manera de coronar a los mejores y más atrevidos músicos y el enorme impacto que han tenido en la cultura de todo el mundo» a lo largo del año.

Las categorías de artista, letrista y artista revelación del año las eligen integrantes del equipo de Apple Music, mientras que las de álbum y canción del año se basan en datos de «streaming» para reflejar las preferencias mayoritarias de los clientes de Apple Music en 2020.

Las celebraciones de los Apple Music Awards este año empezarán el lunes 14 de diciembre con una semana de «actuaciones especiales, eventos para seguidores, entrevistas y más» que se podrán seguir por «streaming» en Apple Music, Apple Music TV y la aplicación de Apple TV, según indicó la empresa en un comunicado.

