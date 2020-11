Trabajadores activos y jubilados de Cantv acusan despidos ilegales

Entre 20 y 24 despidos ilegales y jubilaciones inconsultas se hacen mensualmente en Cantv, solo en Caracas. Líderes sindicales de la empresa del Estado convocaron este jueves, 19 de noviembre, una protesta para denunciar esta situación que tildan de “terrorismo laboral” y del que aseguran son víctimas los empleados.

El grupo de jubilados y trabajadores activos trancaron también este jueves la avenida Libertador, sentido oeste, para reiterar sus reclamos por salarios justos, pensiones ajustadas a la economía actual y mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Johan Chávez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones, por Caracas, asegura que estos despidos ocurren desde 2014, pero que hace dos meses han arreciado, al igual que las medidas de presión para coaccionar a los empleados a participar en actividades políticas en respaldo a la Administración de Nicolás Maduro.

“Aquí hay terrorismo laboral desde la alta gerencia (…). Nosotros en lugar de tener gerentes, lo que tenemos es activistas políticos que se saben un discurso, pero no tienen la capacidad académica para dirigir la empresa”, aseguró el dirigente.

Chávez explicó que los trabajadores activos han recibido correos electrónicos y mensajes en los que piden hacer listados de empleados considerados “chavistas duros, chavistas blandos y opositores”. Además, refirió que las jubilaciones y despidos se deciden a partir de la negativa de los miembros de Cantv a participar en actividades políticas.

Prueba de ello es el testimonio de Alejandro Bolívar, quien hasta 2016 fue supervisor del área de mantenimiento en Cantv y fue despedido por no cumplir un lineamiento político. “Hay gerentes que te amenazan si no vas a marchas, si nos llevas a tus equipos a las concentraciones e incluso me pedían firmar cartas con recursos o tareas que jamás se ejecutaban”, contó.

Chávez se refirió también a las averías y el mal trabajo que se realiza. Indicó que se trata de un nido de corrupción en el que hasta los trabajadores se han visto inmersos. Reportó que se tiene cuenta de 1.750.000 averías en todo el país y que no se responden los llamados de los clientes. “Hasta los que trabajamos aquí estamos sin línea”, aseguró.

Al menos por 20 minutos los trabajadores de Cantv mantuvieron cerrada la avenida Libertador, frente a la sede principal de la empresa. La protesta estuvo compuesta casi en su mayoría por adultos mayores que reclaman desde hace 18 años que se respeten las cláusulas contractuales que los amparan y que les garanticen la seguridad social por la que trabajaron entre 30 y 45 años al servicio de Cantv.