🤫“A Messi se le respeta”: fans a Griezmann -😮La salud de Juan Carlos Osorio no mejora -😧Expelotero de los Rays evita la pena de muerte

Lo que pasó ayer 🤔 1. “A Messi se le respeta”, aficionados del Barcelona encaran a Griezmann 🚑 2. La salud de Juan Carlos Osorio no mejora: aún está con oxígeno debido al COVID-19 Dato: Desafortunadamente no es el único en la familia que la sigue pasando mal, ya que su esposa está por cumplir una semana hospitalizada en Medellín por la misma razón🙏 😯 3. Expelotero de los Rays que mató a su padre con un bate evita la pena de muerte Dato: Martin, un súper prospecto de los Tampa Bay Rays que llegó a ser comparado con Derek Jeter hace una década, utilizó un bate con su nombre grabado, para apalear a su padre Michael Martin, a Ricky Andersen y Barry Swanson🚨 🥊 4. Callum Smith sobre “Canelo” Álvarez: “Mi mejor versión puede ganarle” Dato: Ahora que ya es un hecho la pelea del 19 de diciembre entre “Canelo” Álvarez y Callum Smith, este último ya se encuentra calentando el combate👌 📝 5. La renovación de Pep Guardiola: dos años más en el Manchester City Dato: El técnico español llegó al City en 2016 y se mantendrá en Inglaterra, como mínimo hasta 2023 buscando conseguir su máximo reto: la Champions League para los Citizens🏆 🤷 6. La salida de Dieter Villalpando de Chivas no fue por la fiesta que organizó Dato: El ‘Rey Midas’ también dijo que es una persona que suele dar libertades a sus jugadores, pero en este caso no podía hacer nada 😖 👍 7. Habrá licencia de maternidad y castigo a quien despida a jugadora por embarazo: FIFA Dato: Las nuevas reglas propuestas incluirían una “licencia de maternidad obligatoria de un mínimo de 14 semanas”, en las que “se mantendrá al menos dos tercios del salario establecido en el contrato de la jugadora”👌