INAC, le da la estocada mortal al Turismo Nacional

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, le dado la estocada mortal al turismo nacional, al no permitirle a los destinos turísticos tradicionales, Margarita, Mérida, Falcón, Bolívar, Anzoátegui vuelos comerciales, y mantenerles cerrados “por ahora” sus respectivos aeropuerto, medida esta que ha causado indignación, malestar, molestia, desasosiego, zozobra, ira, descontento, en el pueblo y en los negociantes del sector privado del turismo y comercial de esos destinos, y muy especialmente en el destino Margarita, en donde están en peligro más 100.000 empleos, directos e indirectos y convirtiendo a la Isla en un destino turístico fantasma, al no tener conectividad aérea. Si bien es cierto, que hay que tomar medidas preventivas en contra la pandemia que azota a Venezuela, pero llama poderosamente la atención la medida del INAC el de haberle otorgado el privilegio al destino turístico elite, Los Roques abrir su aeropuerto y permitirle a Convisa y a otras empresa particulares de volar a ese destino. El no dar el INAC, las autorizaciones de operaciones aéreas, en los aeropuertos en donde se haya cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, el INAC le está dando la estocada mortal al repunte del turismo nacional, y terminado con esa acción de extinguir el Motor Productivo del Turismo, tan pregonado por el gobierno nacional. Por tan inconveniente medida, de no reactivación de los vuelos a Margarita, los entes privados del sector turismo y la cámara de comercio de Margarita, le exponen al sector oficial: INAC, Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, Ventur, al Protector de la Isla, “Que es mucho lo que está en riesgo”.

LO QUE CUESTA ABORDAR UN AVIÓN DESDE Y HACIA VENEZUELA:

Recientemente Venezuela abrió sus puertas a los vuelos internacionales. Si bien a cierto que por la pandemia los destinos de salida y entrada al país son limitados, es innegable que la apertura de vuelos era una necesidad. Sin embargo ¿Sabe usted cuánto cuesta actualmente abordar un avión de ida y vuelta desde Venezuela con destino internacional?. El boletín digital descifrado.com da conocer los respectivos costos de vuelos: Ir a México tiene dos opciones Cancún y Toluca. En el primer caso los boletos de ida tienen un costo de $450,46 y en $448,42 de vuelta; (ida y vuelta $898,25) en el caso del segundo destino, el boleto de ida vale $650,79 y de regreso en $650,97.( (Ida y vuelta $1.301,76), ir a Ecuador, deben saber que el pasaje de ida para Quito cuesta 325 dólares y para Guayaquil 340 dólares.(Ida y vuelta $665). A República Dominicana, el viaje en avión hasta Santo Domingo tiene un valor de $276,95 y el retorno a Venezuela en 179,02 dólares.(Ida y vuelta $454,97) A Teherán en Irán, debe saber que el costo del boleto de ida es de 950 dólares y el de vuelta es de $959,38.(Ida y vuelta $1909,38). Por otra parte, informa descifrado.com, que destinos como España, Argentina y Panamá está habilitados a través de la aerolínea Estelar, regreso en $650,97 y destaca la información que los vuelos para Rusia, Nicaragua y Cuba están agotados en algunas líneas aéreas.

AIR EUROPA CANCELA SUS VUELOS A VENEZUELA HASTA FEBRERO DEL 2021:

Air Europa suma Venezuela a sus cancelaciones de largo radioAir Europa ha anunciado a sus colaboradores la cancelación de toda su operativa hacia y desde Venezuela durante el período comprendido entre el 11 noviembre 2020 y el 11 febrero 2021, debido al cierre de los aeropuertos internacionales de este país para vuelos comerciales. En Información dada a conocer por el boletín digital REPORTUR.com, aclara que la única operación que mantiene es la humanitaria que llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en el vuelo UX 371/372 MAD-CCS-MAD (Madrid-Caracas-Madrid). Air Europa ofrece diferentes alternativas a las agencias para que respondan a los pasajerosson; Cambios de fecha gratuitos (rebooking) hasta el 31/10/21 en misma cabina y ruta.-Cambios de ruta (rerouting) hasta el 31/10/21 sin coste adicional a PTY (Panamá) o bien SDQ (Santo Domingo) en vuelos puros Air Europa (996) y -Posibilidad de voucher (vale) como crédito para futuras compras. Por otra parte Air Europa, anuncia que los vuelos triangulares previstos con el routing: MAD-CCS-PUJ-MAD (Madrid-Caracas-Punta Cana-Madrid) y MAD-PUJ-CCS-MAD (Madrid-Punta Cana-Caracas-Madrid) serán reprogramados como MAD-PUJ-MAD (Madrid-Punta Cana-Madrid), concluye la compañía.

COPA, ESTELAR, Y LASER AUTORIZADAS A VOLAR A PANAMÁ:

Las aureolinas autorizadas a volar desde Venezuela a Panamá y viceversa, son hasta ahora, Copa Airlines, con un vuelo los martes, jueves y sábado, Estelar Airlines, con un vuelo los lunes miércoles y viernes. La aerolínea nacional Laser Airlines, ha anunciado que a partir del próximo 23 de noviembre se reanudan operaciones hacia Panamá, con una frecuencia de 4 vuelos a la semana, y de esa manera la aerolínea amplía su oferta internacional. Es oportuno informarles a los pasajeros que para ingresar a Panamá se debe tener en cuenta: Presentar a su llegada un Certificado de Prueba de Hisopado/PCR o antígeno negativo en Covid con un máximo de 48 horas. En caso de no poseer este requisito, “el pasajero tendrá la obligación de realizarse una prueba rápida a su llegada a Panamá y previo a su registro migratorio en el aeropuerto. Si el resultado de la prueba es positivo, el pasajero deberá cumplir cuarentena en hotel hospital asignado por el Ministerio de Salud de Panamá. En caso de no ser panameños, o residente, deben cumplir además con los siguientes requisitos: Billete de entrada y salida. Pasaporte que no caduque en menos de tres meses al momento de entrar a Panamá.

LA UNAV APLAZA SU XXIII CONGRESO NACIONAL:

El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, UNAV, reunido con carácter extraordinario, ha acordado posponer la celebración de su congreso anual turístico, previsto para el día 26 de noviembre, hasta el 3 y el 5 marzo de 2021. En un comunicado emitido y reseñado por el boletín Expreso, por el Consejo Directivo de UNAV revela lo siguiente: ‘en los 43 años de historia de la UNAV, hemos celebrado 22 congresos turísticos nacionales. Este año, sin embargo, y a pesar de nuestra voluntad y firme propósito, el Consejo Directivo de UNAV, en representación de las 121 entidades que agrupa y los más de 3.600 puntos de venta que reúne, ha considerado posponer la organización de su XXIII Congreso Nacional hasta la primavera, entre los días 3 y 5 de marzo de 2021, siempre que la emergencia sanitaria lo permita’ y manifesta el comunicado que ‘El Consejo Directivo toma esta decisión definitiva, de acuerdo con las autoridades de la Junta, por sentido de la responsabilidad y solidaridad con la ciudadanía andaluza dadas las actuales circunstancias sanitarias que concurren en nuestro país y, en particular, en este territorio autonómico. Y ello a pesar de todas las medidas sanitarias y de seguridad que se habían adoptado para asegurar el desarrollo del evento con totales garantías para sus asistentes’. El Consejo Directivo de UNAV agradece a las agencias de viajes, patrocinadores, colaboradores y ponentes invitados el apoyo que siempre han brindado a la organización del Congreso, ya fuera mediante una fórmula u otra y al Turismo Andaluz como al Patronato Provincial de Turismo de Cádiz’