«Lavaperros» | Una reflexión sobre la violencia en Colombia

La película «Lavaperros», una comedia negra en la que se hace una reflexión de la violencia desde la ironía, es la última obra del director colombiano Carlos Moreno que esta semana debutó en la edición 46 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, tras la espera para su estreno por la pandemia.

Moreno dijo en una entrevista con Efe que prevé estrenar en el primer trimestre de 2021 este «thriller» mafioso, que opta al Colón de Oro en Huelva, en las salas de cine en Colombia y ya luego en otros países y eventos como el Festival de Cine de Cartagena, donde estaba programada su presentación antes de la cuarentena decretada por el coronavirus.

«Lavaperros» es la cuarta película del realizador de 52 años que debutó con el filme «Perro come perro» (2008) y que llevó a la pantalla grande «Todos tus muertos» (2011) y «¡Que viva la música!» (2014).

La película ya ha tenido exhibiciones desde la virtualidad como en el Festival de Lima, en Varsovia y ahora en Huelva, donde «han tenido una participación importante» sus dos primeras películas.

«Me hubiera encantado poder ir porque nunca he podido, siempre va otra persona. Pero bueno, la pandemia trastocó todo porque casi que toda la fuerza promocional de la película quedó represada», dijo

UNA PELÍCULA DE MAFIOSOS DE POCA MONTA

«Lavaperros» es un thriller que se desarrolla en Tuluá, un municipio del suroeste colombiano, en el que un pequeño grupo de mafiosos venidos a menos protagoniza una violenta cobranza de dineros y en el que un «traqueto» (como se conoce en Colombia a los narcotraficantes) muestra la decadencia de un excapo que vive entre las ínfulas de gran patrón y las deficiencias de un negocio que ya no es el mismo.

El filme presenta un tema reincidente en la filmografía de Moreno, que es contar historias «que se conectan en el mundo del hampa, en un mundo como sucio, de las entrañas de la ciudad, digamos como muy en la onda de escritores como Elmore Leonard», explicó Moreno.

La narrativa de la película se enmarca «en la literatura Pulp, como de perdedores, de bandidos de poca monta, como de un universo sucio, de una moral difusa, con unos policías de dudosa reputación, todo ese mundillo que es muy fácil de acomodar a una sociedad como la nuestra», agregó el cineasta colombiano.

La pretensión de Moreno con sus historias es «contar una historia en formato de thriller (…) películas poco épicas, de maleantes, personajes que en últimas son perdedores. En últimas casi que terminás burlándote del genero gangsteril porque son unos gangsters de pacotilla».

El actor colombo mexicano Christian Tappan interpreta a Don Óscar, un narco que tiene a su mando a un grupo de «lavaperros», miembros de organizaciones mafiosas que se ubican en la parte más baja de la jerarquía.

El elenco lo integran también Anderson Ballesteros, John Alex Toro, Isabela Licht y Ulises González.

TIEMPO PARA ESCRIBIR Y PREPARAR PROYECTOS

Moreno, que nació en la ciudad de Cali (suroeste) en 1968, ha aprovechado la pandemia de la covid-19 para desarrollar un proyecto con Alonso Torres, guionista con el que suele escribir.

Es un trabajo que «nos habían encargado, un proyecto, y esto nos dio el tiempo de acabarlo y entregarlo y quedar muy contentos por eso y por otro lado empezamos a avanzar en un guión que estamos trabajando pero eso ha sido más irregular», contó.

«También estuve en el desarrollo de una serie que esta semana voy a ir a dirigir a Chile, entonces digamos que ha sido variable, pero ese ocio que supuestamente te ofrece una cuarentena, pues yo realmente incumplí con mi autopromesa de ver las películas que no había visto y de leer los libros que no había leído», expresó.

CALI Y EL VALLE DEL CAUCA, «UNA SOCIEDAD QUE ALCANZO A INTUIR»

Moreno confiesa que el hecho de que su natal Cali y el departamento del Valle del Cauca sean el escenario recurrente de sus películas es algo intencional.

«Tengo que pensar que pareciera como una intención, creo que es un cruce entre la casualidad y la sinceridad porque es una sociedad que creo que alcanzo a intuir, no diría que la conozco, y creo que Cali ofrece algo que a mi me interesa mucho y son unas contradicciones que probablemente no haya visto en otros lugares del país», contó.

La temática de la violencia que se repite constantemente en las historias narradas desde Colombia es «de alguna manera lo que es la sociedad, es un acto hipócrita decir que el cine colombiano solo habla de bandidos porque debería hablar más de eso, es que el narcotráfico ha sido la única revolución social que nosotros hemos tenido», concluyó Moreno.

