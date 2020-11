‘Megan is Missing’: la película de terror escatológica que ha viralizado en TikTok

La película de terror de 2011 ‘Megan is Missing’ («Megan está desaparecida») es la nueva fijación de TikTok, donde se ha viralizado, y la gente que ve la película la llama «traumática» o dice que «ni siquiera pudieron terminarla».

La película, escrita, dirigida, editada y coproducida por Michael Goien 2006 pero no estrenada hasta 2011, se hizo en un estilo de metraje encontrado o ‘found footage’ (al estilo ‘La Bruja de Blair’) que sigue el secuestro de una adolescente, Megan. La polémica película ha sido objeto de críticas en el pasado por la violencia y la sexualización de sus protagonistas adolescentes y, como informó Entertainment Weekly, fue prohibida en Nueva Zelanda.

Ahora, la gente en TikTok está reviviendo la experiencia de ver la película y publicando sus reacciones en la aplicación. El hashtag #meganismissing tiene más de 83 millones de visitas.

No está muy claro por qué «Megan is Missing» está pasando por un renacimiento en 2020, pero no es inusual que los artefactos culturales de décadas pasadas se vuelvan populares en TikTok.

Una cinta con tono macabro

La trama de la cinta tiene lugar en los días previos al secuestro de la adolescente Megan Stewart (Rachel Quinn), y sigue a su amiga Amy (Amber Perkins) mientras investiga la desaparición de Megan. La película se centra en el peligro de las charlas anónimas en internet. Megan desaparece después de charlar con un hombre llamado Josh que dice ser un joven de 17 años, dice que no puede mostrar su cara porque su cámara web está rota, y no aparece en una fiesta donde él y Megan se suponía que se reunirían.

La película, ambientada en 2007, fue recogida por el distribuidor Anchor Bay y estrenada en 2011. Aunque la historia que cuenta es ficticia, se comercializó como basada en hechos reales y fue respaldada por Marc Klaas, cuya hija de 12 años fue secuestrada y asesinada en 1993, informó The Guardian. El director Michael Goi dijo en una entrevista con Indie Film Nation que «quería hacer una película sobre este tema» y que pensaba que era importante «correr la voz sobre ello».

Muchos de los videos de la etiqueta #meganismissing en TikTok fueron publicados en los últimos días, y parece que la película explotó en la aplicación durante el fin de semana del 13 de noviembre. Sin embargo, la gente había publicado acerca de la película y sus reacciones a ella antes de su mayor auge en noviembre.

La cinta como decimos cuenta con escenas cruentas del denominado ‘torture porn’, lo que la puede meter en ese listado de películas controvertidas que con el paso de los años se hacen virales.

EPIK