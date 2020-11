¿Quieres cambiar el color de tu pelo? Estos son los tonos que se llevarán en 2021

Nueva temporada, nuevo ‘look’ a la vista. Con los cambios de estación tenemos muchísimas ganas de innovar, apostar por un color de pelo distinto y nada mejor que arrancar el 2021 con una melena que muestre otro aire.Algunas incluso ya hemos experimentado con las mechas ‘Silver balayage’, perfectas para disimular las primeras canas o con las mechas lava noventerasque ya llevaba Christina Aguilera en el año 1999. Pero si estás en tu zona de confort, llevas mucho tiempo con el mismo tono de cabello, y crees que ha llegado el momento de dar un giro, tenemos muy buenas noticias: hemos recopilado los colores que van a triunfar el próximo año.

¿Quieres optar por un estilo más atrevido o prefieres escoger una tonalidad más sutil? ¡No importa! Las tendencias capilares que se apoderarán de nuestras melenas en 2021 son muy variadas y hay algo para todos los gustos. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre cada color de moda para que puedas escoger el que más te guste. ¿Preparada?

Si piensas cambiar el color de tu pelo ficha los tonos que van a pisar fuerte este 2021

Rosi Fernández, Directora del Salón Ananda Ferdi en Madrid, señala que en 2021 encontraremos colores llenos de brillo. «Por eso, lo más importante es conseguir una coloración luminosa y brillante», explica. Además, si queremos apostar sobre seguro debemos «lograr colores vibrantes, llenos de vida, que irradien luminosidad, apostando por técnicas que reflejen un trabajo natural o, por el contrario, con técnicas más combativas que nos darán contornos más marcados y puntos de luz donde queramos conseguir movimiento del cabello», concluye. ¿Lista para elegir tu próximo color de pelo?

Pelo rubio con raíces

“Pisarán fuerte los rubios ceniza con raíces oscuras», explica Álex Sestelo, estilista y director del salón que lleva su nombre. «Una tendencia en rubio mate ni demasiado claro, ni demasiado oscuro, que dejará atrás los clichés de las rubias platino», añade el experto. «Nos quedamos con raíces más naturales a pesar de estar coloreadas, es decir, que tengan un crecimiento natural del cabello», destaca. Por otro lado, «en Ananda Ferdi apostamos por los rubios naturales tanto en reflejos como en mechas, tonos que suavizan los rasgos y dan calidez al rostro«, añade Rosi Fernández. ¡Viva la comodidad!

‘Coral blonde’

«Si bien este año ya ha empezado a extenderse, el año que viene arrasará», asegura Sestelo. «Se trata de una tonalidad entre el rubio y el pelirrojo que aporta luminosidad y frescura al rostro. Uno de los colores más top del año que se puede llevar también con raíces más oscuras, estilo ‘balayage’ o como más nos guste», añade.

Pelo color café expreso

Es una tonalidad castaña con una base profunda, mezclada con tonalidades acarameladas, según Sestelo: «Se trata de un castaño oscuro con ligeras mechas en castaños más claros (caramelo, toffee o miel) para aportar luz, pero sin aclarar el cabello en gran medida».

Castaños ‘brown’

Rosi Fernández explica que se trata de una opción perfecta para las morenas. La experta afirma que estos tonos aportan mucho brillo y proporcionan un toque de luminosidad extra en las puntas.

Pelirrojos

¡Y en todas sus versiones! «Una tendencia que aflora el lado más exótico de la mujer, jugando con un amplio abanico de tonalidades, desde las más potentes hasta las más sutiles», explica Álex Sestelo. ¿Te atreves con esta tendencia?

Rubios platinos y rubios nórdicos

«Para las más atrevidas no podemos olvidar nuestros colores platinos que aportan un toque desenfadado y jovial«, afirma Fernández. Eso sí, has de saber que se trata de una opción que requiere bastante mantenimiento y tendrás que retocar el color a menudo, además de apostar por productos específicos para cabellos rubios. «Se llevarán los rubios nórdicos, casi blancos, rubios degradados que consiguen un efecto que simula el reflejo de los rayos solares sobre nuestro cabello, aportando un acabado ‘sunny’», añade Sestelo.

Tono chocolate negro

Sestelo cuenta que el color chocolate negro queda perfecto como tono base uniforme con reflejos más claros. «Es favorecedor y muy fácil de mantener. Sienta bien a todo tipo de pieles, pero se ve especialmente bonito en las de tono medio. Las más claras encuentran en este tono una forma menos agresiva que el negro a la hora de oscurecer su cabello», añade.

Caramelo y cobrizos

Para las castañas llegan tonalidades caramelo o cobrizos que aportan un toque de sofisticación pero juvenil. Lo mejor de todo es que proporcionan un acabado muy natural. ¿Qué te parecen?

Mechas ‘balayage’

Nunca pasan de moda y siguen siendo una apuesta temporada tras temporada. «Se llevarán las mechas ‘balayage’ de autor, es decir, las estudiadas e indicadas estratégicamente según las facciones del rostro, haciendo un degradado y jugando con rubios dorados, de forma que la melena adquiera un efecto de luz y movimiento o también en tonos fantasía nacarados o empolvados, con tonalidades rosa, azul, violeta o coral, para las más atrevidas e innovadoras que quieran conseguir un ‘look’ diferente y arriesgado. Estas mechas no entienden de longitudes y son aptas tanto para rubias como para morenas”, concluye Álex Sestelo.

