Sylvester Stallone se une al elenco de la película de “The Suicide Squad 2”

El fin de semana se dio a conocer a través del director, guionista y productor de cine estadounidense, James Gunn, que el reconocido mundialmente como uno de los principales actores del cine de acción de Hollywood Sylvester Stallone estará participando en el próximo filme del universo de DC comics. Además, había hecho una publicación en su cuenta de Instagram donde se encontraba grabando una escena, sin embargo la eliminó.

En este sentido, en el videoclip el actor expresó: «Buenos días a todos, estoy en mi camino para trabajar un poco con un gran director James Gunn en Suicide Squad 2 y creo que será un esfuerzo espectacular. Lo vi y es increíble, así que estoy muy orgulloso de estar incluido y no puedo contarte nada más al respecto porque tendrás que esperar y ver eso, pero valdrá la pena la espera. De todos modos, sigue golpeando y nos vemos en las películas».

Por si fuera poco, el mismo director de la cinta anunció: “Siempre me encanta trabajar con mi amigo @officialslystallone y nuestro trabajo de hoy en #TheSuicideSquad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente aún no tiene idea de lo increíble que es este actor”.

Cabe destacar que, James Gunn es reconocido por su trabajo en anteriores películas como la adaptación cinematográfica del cómic de Marvel Guardianes de la Galaxia y su secuela Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Finalmente, Suicide Squad 2 se prepara para su gran debut en cines el año próximo.

