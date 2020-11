Trabajador denuncia desalojo y embargo del restaurante Casa Urrutia

Caracas.- Daniel Suárez, administrador del restaurante Casa Urrutia ubicado en Las Mercedes, estado Miranda, denunció este viernes 20 de noviembre, que un grupo de uniformados acudieron al local ayer, 19 de noviembre, para hacer cumplir una orden de desalojo y embargo, la cual considera, es un «montaje para adueñarse del terreno».

«Nos han embargado y desalojado del local por el Tribunal Supremo de Justicia sin aviso y sin protesto con un alegato de que estábamos ilegalmente alquilados y que un supuesto propietario ‘militar’ desde el año 1975 -según registro de una notaría que ya no existe- no había percibido ingresos de alquiler por nuestra parte», explicó el denunciante a El Pitazo.

Suárez detalló que en Catastro el local aparece registrado a nombre de Santiago Ibargüen, mientras que el pago del alquiler es destinado a la sucesión Ibargüen administrado por Juan José Rachadell; sin embargo, aclara que los familiares de Ibargüen fallecieron y no existe una nueva sucesión.

De acuerdo con las declaraciones del trabajador del restaurante caraqueño, otras personas han estado interesados en comprar el local, pero asegura que el fundador del negocio, Aldolfo Urritia no ha querido despedir a los empleados.

Otra conocedora del tema, quien no aportó su nombre en un audio que circuló por redes sociales, concuerda con el otro denunciante sobre el hecho de que el negocio había recibido varias ofertas de compra. «A mi esposo le ofrecieron traspasar el restaurante de una manera extraña, no aceptó porque no representaba mayor dinero y porque era mejor que nuestros empleados trabajaran», dijo.

Agregó en una nota de voz que llegó a El Pitazo, que el restaurante fue tomado el 19 de noviembre y según los uniformados, los que se encontraban en el lugar estaban obstruyendo la posesión del inmueble por parte de su dueño. Esta persona destacó que el tema de la sucesión quedó en el «limbo» y dijo saber que hay «mafias que buscan estas situaciones para provecharse y apoderarse del inmueble».

«El trasfondo es apoderarse de la quinta para construir y tirarse su torre chavista exquisita. Venezuela está sumida en la nada, es un país tomado por una banda de criminales», finalizó en la nota de voz.

Este restaurante sirve comida vasca y fue fundado en 1962, según información de la cuenta oficial de Instagram.

Redacción El PitazoGran Caracas

