La polémica por la cartilla covid de Madrid ¿Qué es?

Pronto estará listo el proyecto de la cartilla covid de Madrid planificado por Isabel Díaz Ayuso.

La idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid surgió hace unos meses y revive cuando ya se pensaba que iba a ser descartada.

La Consejería de Sanidad de la capital española anunció que estará listo en breve el proyecto de la cartilla que incluirá el historial clínico de los pacientes de coronavirus. Tendrá datos como resultados de pruebas PCR, serológicas y test de antígenos.

🔵There is currently no evidence that people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection.

➡️Q&A on “Immunity passports» in the context of #COVID19 with Dr @mvankerkhove #coronavirus pic.twitter.com/ehH0EOYGAw

— WHO Jordan (@WHOJordan) May 1, 2020