Le hacía falta una transformación a Mexico: AMLO #méxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que a México le hacía falta una transformación porque se habían olvidado los ideales revolucionarios, se abandonó el pueblo, imperaba la corrupción y sólo se gobernaba para una minoría rapaz.

En la comunidad de Tlaxcalantongo en la sierra norte de Puebla, afirmó que la cuarta transformación de la vida pública se está llevando a cabo de forma pacífica, pero se está enfrentando resistencias.

Acompañado del gobernador morenista Miguel Barbosa, el primer mandatario señaló que pese a que se están enfrentando dos crisis por la pandemia de coronavirus, la sanitaria y la económica, se mantiene el combate a la corrupción sin endeudar el país y garantizando los programas de bienestar como la pensión para adultos mayores discapacitados, así como becas para estudiantes.

“Por el bien de todos primeros los pobres”, expresó.

Aseguró que pronto se regresará a la la normalidad y mantendrá la comunicación con el pueblo por lo que seguirá recorriendo el país a ras de tierra y no estará todo el tiempo en Palacio Nacional.

“Quédense con una idea, yo tengo principios y tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar”, expresó.

Dijo que por la pandemia no pudo estar en Tlaxcalantongo el 21 de mayo cuando se cumplieron 100 años del asesinato de Venustiano Carranza. Sin embargo, comentó que es representativo que esté de visita un día después del 20 de noviembre por el llamado que hizo Francisco I. Madero contra la dictadura porfiristas.

Señaló que Carranza como cualquier líder tuvo etapas grises —porque durante su mandato se asesinó a Emiliano Zapata y el General Felipe Ángeles- pero se debe recordar lo bueno.

En la evaluación de programas sociales,

Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar, informó que se han entregado 8 millones de pensiones a los adultos mayores y más de 996 mil a personas con discapacidad.

“Si bien es cierto que en circunstancias adversas impactan a todos los niveles sociales los más afectados son la gente de bajos recursos, las personas con menores carencias sufren más, la diferencia esencial es que en esta administración no los dejaremos solos”, dijo.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que en la transformación que se lleva a cabo en el país no se no puede tener élites, grupos o sectas porque fueron precisamente esos grupos los que asesinaron a Venustiano Carranza.

Aseguró que desde su punto de vista solo dos presidentes que han llegado al cargo por el sufragio efectivo no reelección, que fueron Francisco I. Madero y Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo, el presidente López Obrador participará en la cumbre de líderes del G-20 y realizará una gira por el estado de México.

