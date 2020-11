Oliveira firma una pole histórica en Portugal #españa

Miguel Oliveira ha hecho historia al conseguir la primera pole de un portugués en MotoGP. El piloto local saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Portugal, tras firmar el mejor tiempo (1:38.892) en la Q2 por delante de Franco Morbidelli, que partirá desde la segunda posición. El italiano estuvo muy cerca de llevarse la pole, pero el luso se la arrebató en el último momento. Miller completará una primera fila totalmente de motos satélites, como ya sucedió en Valencia.

Con el título ya decidido, queda por resolver el subcampeonato. Morbidelli es el mejor colocado en la parrilla de salida, mientras Álex Rins, tercero en la general, partirá desde la décima posición, Viñales octavo y Quartararo quinto. Dovizioso y Pol Espargaró también tienen opciones matemáticas de alcanzar esa posición, aunque no pudieron marcar un gran tiempo y partirán desde la duodécima y novena posición respectivamente.

Por su parte, Joan Mir, ya campeón, no tuvo un buen día y no pudo pasar de la Q1. El piloto de Suzuki no sólo no pudo estar en la Q2 sino que firmó el segundo peor tiempo de la Q1, y partirá desde la vigésima posición. Mir no se juega ya nada y este gran premio será para disfrutar gracias a que sentenció el título en la pasada carrera en el GP de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo.

Álex Márquez tampoco estuvo muy acertado y saldrá desde la decimosexta posición, en la que será su última carrera con el equipo Repsol Honda, ya que el año que viene correrá con el LCR. Justo detrás tendrá a Valentino Rossi, que se despedirá de Yamaha. Este domingo será un día de despedidas para muchos pilotos, que cambiarán de aires al terminar esta temporada.