Agarraron a exfuncionaria de la Sunacrip estafando con Petros

Como Yineska Marines Bolívar Barroso fue identificada la mujer detenida este viernes 20 de noviembre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras ser acusada de captar víctimas para estafarlas a través de páginas de internet falsas, con las compras de petros.

Según la información difundida a través de la cuenta de Instagram de la División de Delitos Informáticos del Cicpc, la detenida operaba de manera coordinada en una organización delictiva dedicada a captar a sus víctimas a través las cuentas de esta misma plataforma, utilizando los siguientes usuarios: CAMBIOS.PETRO, TU_CAMBIO_PETRO, MARKET.PETRO, PETRO.INC, PETROSVENEZUELA y PETRO.DIVISAS.

Atentando contra el Sistema Nacional de Criptoactivos, la delincuente promovía públicamente la compra de la Billetera Móvil o Wallet Petroapp, por la cantidad de 30 y 35 dólares americanos, ya que las cuentas son intransferibles y no pueden ser vendidas, cedidas, ni traspasadas, no obstante utilizaba su usuario PetroApp identificado como [email protected], para la compra de petros, y una vez recibido lo acordado, no cumplía con el dinero pautado.

La División de Delitos Informáticos del Cicpc además informó que Yineska Marines Bolívar Barroso fue funcionaria de la Sunacrip, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano, por ende conoce a detalle el funcionamiento de la wallet PetroApp.