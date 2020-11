“Salí Gritando por mi Vida”

Hace semanas se dio a conocer la notica de que el actor Eleazar Gómez agredió físicamente a Stephanie Valenzuela, quien sufrió grandes lesiones. La modelo abrió su corazón ante Carolina Sandoval, haciendo fuertes declaraciones.

“Estaba súper enamorada y feliz con él. Pero, obviamente, esto salió de lo que hubiese esperado, nunca quise que esto sucediera” confesó Valenzuela en el programa virtual El Trasnocho con Caro. Además “Eleazar Gómez me había dicho que nunca había maltratado a una mujer y que mucho menos le había puesto la mano a una dama”.

La cantante asegura que en un momento pensó que iba a morir durante la agresión, por eso ella tomó la decisión de salir corriendo y gritando por su vida; afortunadamente sus vecinos le prestaron el apoyo, también declaró que es primera vez que tiene un novio así.

No hay excusa para la agresión y menos hacia una mujer, esta no es la primera vez que Gómez golpea a una de sus novias. “Esto no esta bien, y yo no pienso quitar mi denuncia porque eso es real, es la verdad y es lo correcto. Estoy cumpliendo con mi deber de denunciar. Como mujer, estoy evitando que otra mujer sea agredida” informó la famosa.

La agresión no es buena para nadie, si alguien te hace este tipo de daño estas en tu derecho de denunciar a las autoridades competentes, ellos sabrán como te pueden ayudar. Pero nunca te quedes callada.

Fuente: People En Español