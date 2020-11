🤗América vs. Chivas, se verán en la Liguilla -😰Adiós al Undertaker -😎Zlatan es de otro planeta

Lo que pas贸 ayer 馃檶聽1. Am茅rica vs. Chivas: Lista la Liguilla mexicana, as铆 quedaron los duelos Dato: Los otros partidos ser谩n: Le贸n vs. Puebla/Pumas vs. Pachuca/Cruz Azul vs. Tigres聽馃憤 馃憦 2. VIDEO: El golazo de Zlatan que dej贸 en rid铆culo a la defensa del Napoli Dato:聽Es mejor jugador de la liga italiana en la actualidad lleva 10 goles en 7 partidos jugados, es el l铆der del puntero en la Serie A y domina mentalmente a sus rivales como nadie en el mundo entero 馃榿 馃槹聽3. 鈥淓l Undertaker descansa en paz鈥: as铆 se despidi贸 de los cuadril谩teros el luchador Dato:聽Desde la noche de este domingo el 鈥淯ndertaker descansa en paz鈥, as铆 lo asegur贸 Mark Calaway quien se retir贸 de los cuadril谩teros tras una carreras de 30 a帽os 馃檶 馃槵聽4. VIDEO: Joe Burrow se lesiona y se perder谩 el resto de la campa帽a Dato:聽El mariscal de campo Joe Burrow, el n煤mero uno del pasado Draft de la NFL, se lesion贸 a principios del tercer cuarto cuando dos linieros de Washington lo golpearon despu茅s de lanzar un pase 馃 馃槯聽5. Las peores para el Barcelona: Gerard Piqu茅 podr铆a estar fuera de acci贸n hasta ocho meses Dato: El FC Barcelona anunci贸 este domingo que el central聽padece un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesi贸n parcial del ligamento cruzado anterior聽de la rodilla derecha馃槚 馃専聽6. 驴Qui茅n detiene a Haaland? tras marcar su p贸quer rompe un r茅cord de 57 a帽os 聽 Dato:聽Ni siquiera nombres como Gerd M眉ller, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter M眉ller, J眉rgen Klinsmann, Thomas M眉ller, Robert Lewandowski o Rudi V枚ller se han acercado a cifras semejantes馃憜 馃憣聽7. El Everton de James y Mina se reencuentra con la victoria Dato:聽Ancelotti apret贸 la zaga. Retir贸 a James Rodr铆guez y a Richarlison a falta de un cuarto de hora para dar entrada a Tom Davis y al island茅s Gylfi Sigurdsson para amarrar los tres puntos馃懄