¿Arre, gallito? Un perrito y su mejor amigo causaron revuelo en TikTok +VIDEO

Definitivamente, a los internautas les encanta ver videos de animales haciendo payasadas, jugueteando o hasta durmiendo; esta vez fueron un perrito y un gallo quienes conquistaron internet con su singular amistad, y no tardó en volverse viral.

La cuenta de TikTok Animal Concern compartió un video, que muestra al cachorro y su amigo emplumado jugando al “arre, caballito”; o en este caso sería más bien, “arre, gallito”.

El tierno cachorro y su singular compañero, ya cuentan con más de 10 millones de reproducciones en la plataforma TikTok; y es que nadie puede resistirse a los encantos de esta pareja tan dispareja.

En el video, se ve al gallo y al perrito muy cómodos juntos; el ave deja que el cachorro suba a su espalda tranquilamente y, además, lo pasea muy campante.

Una vez más, los perritos nos dejan sorprendidos, al demostrarnos que son unas de las mascotas más amigables del mundo.

Como si no fuera suficiente con las imágenes para derretirse de amor; el clip está musicalizado con la tierna vocecita de un niño que canta You are my best friend, otro de los videos de TikTok, que ha dejado a los internautas suspirando de ternura.

“Tú eres mi mejor amigo, mi único mejor amigo, tú me haces feliz mejor amigo”, dice en inglés la voz del niño; esto, mientras vemos las imágenes del perrito y el gallo.

