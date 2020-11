Caracas Chronicle: «El héroe favorito de Chávez resurge para rescatar a Trump»

Leamsy Salazar pasó de ser un soldado glorificado en 2002 a un desertor famoso en 2015. Ahora, es la estrella de una teoría de la conspiración para desacreditar las elecciones estadounidenses donde el equipo legal de Trump ya sufrió su primera baja.

En 2015, nos maravillamos con la noticia de que uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez había desertado de Venezuela y, aparentemente, iba a colaborar con las autoridades estadounidenses en un caso masivo para derribar una operación de narcotráfico liderada por Diosdado Cabello. El Capitán Leamsy Salazar fue el epítome del héroe venezolano. En abril de 2002, durante los hechos que derrocaron brevemente a Chávez, Salazar fue uno de los pocos marines que ocupó un puesto en lo alto del Palacio Blanco, el edificio que alberga a la Guardia de Honor Presidencial, justo enfrente del Palacio de Miraflores.

FUENTE ORIGINAL Caracas Chronicle

Luego de esto, Salazar se hizo cargo del destacamento de seguridad de Chávez y se convirtió en su asistente personal. Aquí hay un clip de Chávez alabando a Salazar después del golpe de 2002: Su imagen, durante la grada del 11 de abril, se convirtió en parte de la vasta iconografía del chavismo. Una imagen que, según la mitología chavista, sería equiparable al izamiento de la bandera en Iwo Jima.

Después de la muerte de Chávez, Salazar se fue a trabajar con Diosdado Cabello, cargo que ocupó hasta el día de su deserción en 2015. Había poca información sobre cuál sería el papel de Salazar en la caída del chavismo, pero la perspectiva de un Chávez / Cabello tan cercano Colaborador que trabaja con el Departamento de Estado y la DEA no fue más que una buena noticia. En ese entonces, el periódico español ABC publicó una historia que vinculaba a Salazar con evidencia de la participación de Diosdado Cabello con el Cartel de los Soles, el presunto cartel de la droga.

Esta historia fue tomada con un gran grano de sal porque era demasiado buena para ser verdad, ya que unía varias teorías de conspiración venezolanas con todos los tipos malos y, me cito a mí mismo aquí, «arrojó pocos hechos concretos». Como hicieron muchos informantes venezolanos, finalmente Salazar desapareció de los titulares. Se convirtió en una ocurrencia tardía, y su historia en una trivia solo para ser escupida después de cuatro o cinco rones en fiestas de corresponsales extranjeros en Caracas. Personalmente, siempre tuve la esperanza de que algún día volveríamos a saber de él, en un contexto en el que la inteligencia que proporcionó habría sido clave para acabar con el chavismo. No porque me creyera todo lo que publicaba ABC, sino por el valor literario que vi en su historia. Mira, el perfil de Salazar es diferente al de otros desertores chavistas. No había nada en su expediente público que le dijera que este tipo era corrupto, e incluso cuando podría haber un argumento para decir que todos los chavistas son unos cabrones, vi algo de valor en el hecho de que era increíblemente leal al Comandante y que él No podía soportar trabajar para Cabello. La última vez que vi una mención de él fue en Twitter, cuando alguien publicó una captura de pantalla de un viaje en Uber con su foto y nombre, jurando que el ex guardia presidencial, como muchos venezolanos, era un conductor de Uber para sobrevivir en Estados Unidos. más historia para alimentar las leyendas urbanas venezolanas.

Del olvido al absurdo

Pero a veces la realidad supera a las leyendas urbanas. Si para los analistas estadounidenses esto fue un episodio absurdo e idiota, imagínese ser un periodista venezolano, ver a Rudolph Giuliani, lucir como un personaje de Tolkienesque, gotear una sustancia pegajosa negra desde la línea del cabello, Jenna Ellis y Sidney Powell uniendo una plétora de historias de Venezuela en un mashup eso encajaría muy bien tanto en un sueño húmedo chavista como en una teoría de la conspiración estadounidense lunática. Sería gracioso si no se sintiera criminal.

Pero me quedé especialmente atónito al leer la declaración jurada publicada por Joshua Goodman de AP en Twitter, y presentada por el equipo legal de Trump como uno de los principales elementos de prueba de que había una conexión entre la denuncia de fraude de Trump y el sistema de votación electrónica impuesto por Chávez en Venezuela, como explicó un ex guardia presidencial muy cercano a Chávez y Cabello. El regreso de Leamsy Salazar.

Es un insulto para cualquiera que haya estado observando a Venezuela de cerca todos estos años, pero lo que es peor, es un insulto para los venezolanos que han estado sufriendo las penurias de la dictadura chavista.

Además, imagine la sorpresa de la comunidad que observa a Venezuela, cuando el testigo clave de un caso de tráfico de drogas que se supone vincula un caso más amplio contra Venezuela, que el país está siendo dirigido por un cartel de generales del narcotráfico, el motivo de llamar a la dictadura de Maduro un narcorregión, aparece como el testigo clave de uno de los desafíos de Donald Trump en las elecciones presidenciales de este año.

La mera mención de «Smartmatic» durante la conferencia de prensa debería haber sonado fuerte para cualquiera que intente desenredar el lío de Venezuela para el mundo.

Se necesitaron años para explicar que el fraude electoral venezolano no se basaba en la intervención electrónica, sino en una forma violenta de manipulación, supresión de votantes mediante la intimidación y en el uso de fondos y activos públicos para hacer campaña. Como sabemos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, utilizar los recursos del Estado para beneficio personal es un acto de corrupción. Aprendimos esto de la manera difícil.

Hoy sabemos que el sistema de votación electrónica Smartmatic no se utilizó para alterar los resultados. De hecho, la empresa cortó lazos con el gobierno en 2018 cuando publicó resultados diferentes a los contabilizados por el sistema. Fue fácil de auditar. Su ética contractual es otra discusión.

Gracias por nada, Donald

Pero si Smartmatic era éticamente sólido (o no) no es el problema aquí. Fue una locura traerlo a este debate y tratar de conectarlo con las acusaciones de fraude y fue rápidamente desmantelado, justo cuando todas las impugnaciones legales sin mérito han estado rebotando en diferentes tribunales de todo Estados Unidos. Y, por supuesto, el equipo legal dirigido por Giuliani se distanció de Sidney Powell al decir que estaba actuando por su propia cuenta personal. E hicieron esto porque todo era una mierda y los atraparon.

En la infame conferencia de prensa del jueves, Giuliani había presentado a Powell como parte del equipo legal de Trump. Pero el problema aquí no es lo que esto significa para las elecciones estadounidenses y las relaciones actuales con Venezuela; el chavismo debe estar disfrutando este episodio idiota incluso más que la fallida Operación Gedeón. El problema es el flaco favor que le están haciendo a la causa venezolana. Al utilizar un testigo clave de un caso internacional de tráfico de drogas que está conectado con una crisis humanitaria y una de las redes de corrupción más grandes del mundo, Donald Trump, Rudolph Giuliani y el partido republicano están molestando por todo el trabajo realizado por la inteligencia de los EE. UU. la comunidad de inteligencia internacional, la DEA, los fiscales y los tribunales de Estados Unidos, innumerables ONG, cientos de periodistas de investigación en todo el mundo y … nosotros. Sí, Donald Trump también nos está jodiendo. Es un insulto para cualquiera que haya estado observando a Venezuela de cerca todos estos años, pero lo que es peor, es un insulto para los venezolanos que han estado sufriendo las penurias de la dictadura chavista. Este es el último clavo en el ataúd de la discusión sobre si Venezuela fue más que una apuesta electoral para la administración Trump o si hubo voluntad política real y buena fe detrás de sus acciones. ¿Qué significa esto para el caso más amplio que Estados Unidos ha estado construyendo todos estos años contra Venezuela? ¿Cómo perjudica esto el testimonio del propio Salazar para otros casos, especialmente cuando en este hubo claras contradicciones? Cientos de testimonios y miles de documentos en muchos casos contra el régimen chavista podrían ahora estar sujetos a un mayor escrutinio debido a este engaño político infantil. Infierno de un regalo de despedida del protector de la democracia venezolana. Siempre pensamos que la ballena blanca que revelaría Leamsy sería Diosdado Cabello, no Donald Trump.