¡Es oficial! Donald Trump transferirá el poder a Joe Biden

Oficialmente, Donald Trump transferirá el poder a Joe Biden. El presidente saliente de Estados Unidos dio luz verde al traspaso a pesar de no reconocer su derrota electoral.

El nuevo presidente electo de Estados Unidos ya anunció su equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gabinete.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020