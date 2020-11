La crisis pone en riesgo la ilusión de los más pequeños de la casa “El Niño Jesús”

iendas lucen repletas de regalos para Navidad, pero los precios espantan a los padres. Este año el Niño Jesús viene dolarizado y el juguete más sencillo supera los 30 billetes verdes.

Por: Ana Uzcátegui / laprensalara.com

En un recorrido realizado por el Centro Comercial Sambil, los vendedores ofrecían sistema de apartado para captar clientes. “Páguelo en dos o tres partes”, comentaban, pero la condición es que fueran en divisas en efectivo.

Un peluche Fisher Price para niños de cero a tres años es el muñeco de moda este año, según comentan los comerciantes, su precio son 45 dólares. Un monopatín eléctrico cuesta 350 dólares y los carros a control remoto los tienen exhibidos en 550 dólares, unos 150 dólares más que el año pasado.

En el centro de Barquisimeto los padres revisan precios. “Para comprar un set de carros para mi hijo de cuatro años requiere como mínimo 18 dólares, un precio que no puedo pagar en este momento”, contó Antonieta Vílchez, mientras visitaba varios establecimientos en el mercado El Manteco.

“Se necesita tener un presupuesto de al menos 50 dólares para un buen regalo. Yo tengo tres hijos y si no me ayudan mis hermanas que están en Perú este año no tendrán Niño Jesús“, confesó Alejandra Torres, consultada.

Los buhoneros de la carrera 21 indicaron que las ventas en esta temporada están muy flojas. “Esperamos que la demanda se incremente en la primera semana de diciembre”, comentó María Aranguren, comerciante, quien ofertaba pelotas plásticas en un dólar y las muñecas LOL en 8 dólares cada una.