La eutanasia sigue siendo un «tabú» en Latinoamérica

La eutanasia y la muerte médicamente asistida siguen siendo un «tabú» en América Latina, mientras que en algunas naciones de Europa como Países Bajos y Bélgica esta práctica avanza, ha dicho el filósofo australiano Peter Singer.

El experto aseveró que «la eutanasia y la muerte médicamente asistida siguen siendo un tabú en América Latina», mientras que en algunas naciones de Europa o en la ciudad australiana de Victoria van en avanzada con estas prácticas y en otros países se han discutido ampliamente esos temas.

El filósofo australiano, que desde 1999 ha sido profesor de bioética en la Universidad de Princeton en Australia, resaltó la importancia de tratar el tema al señalar que muchas personas consideran incluso el suicidio al perder la esperanza de tener calidad de vida.

«El suicidio es algo que parece terrible para la gente que nos ama, pero no para alguien que ya no tiene esperanzas de tener una buena calidad de vida», indicó el experto durante el panel «Perspectivas éticas acerca de la eutanasia», organizado por la asociación mexicana Por el Derecho a Morir con Dignidad.

Frances Kissling, presidenta del Center for Health, Ethics and Social Policy, ubicado en Washington, expresó que en países como México muchos profesionales de la salud no suelen considerar como opción la muerte asistida al no tener un contacto con personas que están agonizando. «Si lo tuvieran, creo que muchos cambiarían de parecer».

Los expertos explicaron que existen cuatro formas de muerte asistida: la eutanasia, donde el doctor ayuda al paciente a morir; la muerte asistida, donde el paciente recibe un fármaco que toma él mismo para morir; los cuidados paliativos que ayudan al paciente a sobrellevar su enfermedad hasta la muerte y la eutanasia pasiva, que es cuando se elimina el esfuerzo terapéutico en el paciente.

MEXICANOS A FAVOR DE LA EUTANASIA

La presidenta de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna, Amparo Espinosa, señaló que de acuerdo con una encuesta realizada en 2016, al menos el 73 % de los mexicanos está a favor de la eutanasia o la muerte asistida.

Expresó que la pandemia por coronavirus, que ya rebasó en México las 100.000 muertes, podría ser un punto de inflexión para que tanto la población como el personal médico se planteen esta opción.

Señaló que actualmente, la población más joven es la que está a favor de la muerte asistida, en especial los doctores jóvenes que tienen una visión diferente.

Aseveró que una de las problemáticas que existen en México y Latinoamérica es que todavía hay mucha carencia de cuidados paliativos: «no todas las entidades hospitalarias tienen un área de estos cuidados, muchos médicos ni siquiera saben que existen», afirmó.

Espinosa comentó que existe una diferencia entre las festividades como el Día de Muertos donde se celebra la muerte y en tomar la muerte de manera seria.

La especialista consideró que si bien se ha avanzado en el tema de la legalización de la voluntad anticipada, aún falta mucho por precisar y promover de manera adecuada ante dicho tema.

En México, una decena de estados cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada, que contempla el derecho a una muerte digna para un enfermo terminal, sin embargo, aún no existe legislación que permita la eutanasia.

