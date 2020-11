Libro: El MAL CAMINO

Tras convertirse en un fenómeno internacional con La última noche en Tremore Beach, Mikel Santiago se consagra definitivamente como un maestro de la intriga con su segunda novela, aún más adictiva y llena de suspense que la anterior.

En una carretera rural del sur de Francia, un hombre surge de la oscuridad y desencadena una serie de extraños acontecimientos, convirtiendo en una pesadilla las vidas del escritor Bert Amandale y su amigo Chucks Basil, una estrella de rock en horas bajas.

Santiago se sirve de un escenario idílico e inquietante, en el corazón de la Provenza, para atraparnos en una historia que se lee compulsivamente y en la que late, de fondo, el destino de unos personajes marcados por sus errores.



«Lanzaos a leer a Mikel Santiago como si no hubiera un mañana.» Marga Nelken, El Mundo

«Santiago toma de Patricia Highsmith el gusto por los personajes cargados de culpabilidad, los crímenes ocultos y su relación con la violencia.» Juan Carlos Galindo, El País

«No todos los días se cruza uno con un autor al que se emparenta por activa y por pasiva con Stephen King, por lo que, cuando aparece, no hay más remedio que hacerle caso.» David Morán, Abc

«Decía Hitchcock que no se logra mantener en tensión al espectador ni crear suspense sin emociones.

Autor: Mikel Santiago

Materia: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 432

Sinopsis Librería