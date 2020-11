Libro: MI RUIDO AZUL

Sinopsis

Marina Jade, la maravillosa ex integrante de Operación Triunfo,nos cuenta su vida. Me llamo Marina, mi nombre artístico es Marina Jade, y en estas páginas te voy a contar,en resumidas cuentas, mi vida. Desde mi infancia -cuando era«la gordita», «la empollona», «la de los brackets»- hasta que la música me salvó y se convirtió en mi felicidad. Aquí te explicaré lo importantes que son para mí mi familia y mis seres queridos, cómo salí del armario, lo que significa sufrir LGBT fobia y también cómo me sentí al cumplir el sueño de participar en Operación Triunfo. Bienvenida a mi libro. ¡Bienvenida a mi ruido azul!

Autor: Marina Jade

Materia: Juvenil

Páginas: 160

Sinopsis Librería