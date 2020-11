Mira cuales son errores al rasurarse que arruinan tu piel

Algunos hombres tienen que aprender por su cuenta, por lo que muchos cometen errores al rasurarse que nadie les corrige, ya que es algo que se espera que todos deban saber hacer. Recordamos al individuo que hizo un canal de YouTube con enseñanzas de padre, ya que él creció sin una figura paterna que le enseñara a hacer las cosas que se espera que todo hombre pueda hacer.

Pero nunca es demasiado tarde, y siempre es buen momento para comenzar a prestar más atención a las rutinas de grooming y la forma en que nos rasuramos (y dejar de hacerlo sólo con agua y jabón). Así que si quieres un buen aspecto, trata de evitar los siguientes errores al rasurarse.

Rasurarse al lado contrario a la dirección del vello facial

Uno de los errores más comunes que cometen los hombres y que parece formar parte de un mito constante. Contrario a lo que se cree, cuando nos rasuramos, debemos comenzar primero rasurando en la dirección del crecimiento del vello para así evitar rasparse, causar irritación o provocar vellos encarnados.

El crecimiento de vello no es igual en todos los hombres, pero puedes notarlo con el tacto notando hacia dónde se siente naturalmente inclinado. El punto es que no se sienta el acto de rasurar, y aunque algunos creen que no es tan efectivo, si se hace de forma apropiada, enjuagando la navaja y pasando una y otra vez. Puede tardar más tiempo, pero tu piel lo agradecerá.

Usar agua fría al inicio

El agua fría cierra los poros, el agua caliente los abre. Cuando nos rasuramos, es más sencillo para la navaja que los poros estén ligeramente abiertos, además de que hace que el vello sea mucho más suave y fácil de cortar. Si usamos agua fría, cerramos los poros, y será más complicado hacerlo, lastimando nuestra piel en el proceso.

No usar producto previo o posterior

Si buscamos piel realmente humectada y que no se vea dañada por la resequedad o la irritación que suele provocar la navaja, se recomienda utilizar productos como el after-shave, que es loción para después de afeitar, lo cual puede humectar además de evitar que entren bacterias a los poros provocando acné. Previo a rasurarse, algunos prefieren utilizar aceite para rasurar, que humecta tanto la piel como el vello haciéndolo más suave y facilitando la rasurada.

Ten cuidado de usar productos con alcohol ya que pueden ser demasiado abrasivos y podrían causar manchas en la piel.

Usar espuma de lata

No te culpamos, la espuma de lata suele ser la más tradicional para rasurarse, pero muchos no tienen ingredientes esenciales para asegurar que la piel se mantendrá humectada y protegida, además de que algunas pueden ser muy abrasivas. Utiliza cremas que incluyan aceites e ingredientes.

Usar demasiada fuerza

Además de que puedes dañar más la piel si tienes un poco de acné, la superficie de la piel se puede hacer menos “pareja” debido a la navaja. De igual forma, hacerlo no asegura que los vellos caerán más rápido. Es mejor si lo haces con un toque ligero y uniforme que no dañe ninguna zona.

Usar la misma navaja demasiadas veces

Sabemos que puede ser un tema financiero gastar en navajas, pero es esencial cambiar la navaja constantemente para lograr una buena rasurada y una piel sana. La duración depende de cada persona y el ancho de su vello. Si el vello suele ser duro, la navaja perderá fuerza y podría lastimar la piel (además de que resultará en una mala rasurada). Por eso se recomienda usar agua tibia y aceites para antes de rasurarse y así hacer que puedan durar un poco más. De igual forma, revisa los tipos de rastrillos que existen.

No tener productos para rasurar

Ya sea una brocha para la crema facial, una toalla para secar (a través de sencillos toques) o los mencionados productos previos o posteriores, es necesario que todos los hombres tengan su propio kit y dejar de comprar navajas de un solo uso o usar la misma toalla que usan para todo. Existen kits para rasurar pero puedes comprar todos los productos aparte.

