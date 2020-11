Pasos para cuidar tu cabello largo

Lo sabemos! Un cabello largo implica una gran responsabilidad. Y para disfrutar de una linda melena, es importante que prestes atención a ciertos detalles. No te angusties si tu pelo no luce como deseas, pues existen muchas maneras de mejorar el aspecto de tu cabello sin necesidad de recurrir a tratamientos imposibles.

Pasos para cuidar tu pelo largo hay muchos, pero tenemos para ti la alternativa más fácil. Cualquier chica puede seguir este método y conseguir resultados verdaderamente favorables. Así que si tienes cabello largo o estás en proceso de hacerlo crecer, estos consejos te serán de gran ayuda.

Si no le das a tu cabello el cuidado necesario mientras está creciendo, las puntas se vuelven débiles, delgadas y partidas, y el pelo es mucho más propensos a la rotura. El secreto consiste en mantener el cabello fuerte e hidratado a través del cuidado en el salón y en casa para reducir la necesidad de un corte agresivo. Recuerda que no tiene sentido tener el cabello largo si este no está saludable y con puntas fuertes. Los extremos saludables y gruesos crean un movimiento más natural en el pelo, lo que le da un aspecto más fuerte y brillante.

PASOS PARA CUIDAR TU PELO LARGO

1. Nútrelo

El pelo crece 1 centímetro por mes y con el tiempo se va dañando. Puedes prevenir y reparar el daño usando mascarillas, aceites, y acondicionadores.

2. Cambia de shampoo

Si usas el mismo producto por más de tres meses, el cabello se acostumbra y pierde el efecto inicial. ¿Lo recomendable? cambiar de shampoo cada dos meses.

3. No laves tu pelo todos los días

Los expertos en belleza capilar recomiendan que si tienes mucho cabello, o lo tienes muy largo, no lo laves todos los días. De este modo, aprovechas al máximo los aceites naturales de tu pelo. Puedes lavarlo cada dos o tres días.

4. Biotina

La biotina fortalece muchísimo el cabello y lo ayuda a crecer más. La botina la puedes tomar como suplemento alimenticio, pero también la encuentras en shampoos, acondicionadores, cremas para peinar…

5. Trenzas y coletas

Cuando te hagas peinados o recojas tu cabello, no lo aprietes tanto porque eso reseca el cabello y lo deja marcado.

6: Acondicionador

Algunas mujeres con cabello largo sufren porque el cabello se les enreda muchísimo.Para que esto no te pase, usa acondicionadores que te faciliten deshacer los nudos sin mucho esfuerzo. Puedes probar con 2 y quedarte con el que más te guste.

7. Masajes

Hacer masajes en tu cuero cabelludo dos veces a la semana es de gran ayuda para mejorar el aspecto del cabello. De esta manera estimulas las raíces y expandes los aceites naturales a lo largo de todo tu cabello.

8. Cepillado

Cepíllalo únicamente cuando lo sientas muy enredado. Si lo cepillas a cada rato, tu cabello estará híper sensible y lo maltratarás muchísimo. Si sientes que no soportas tanto tiempo sin cepillarte, puedes hacer uso de tus dedos (y paciencia) para desatar los nudos de tu cabello con tus propias manos.

9. Toalla

No frotes tu cabello agresivamente con la toalla, es mejor hacerlo a palmadas para no enredarlo más.

10. Despunte

Las puntas abiertas son el peor enemigo de las chicas con cabello largo porque provoca que el pelo se rompa y no pueda crecer sanamente. No queremos que eso pase, así que despunta tu cabello cada uno o dos meses para que siga creciendo fuerte y sano.

