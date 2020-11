Vásquez sugiere evaluar propuestas de Vizcarra antes de debatir y promulgar Ley de ONP #perú

Presidenta del Congreso indicó que las propuestas del expresidente sobre el sistema de pensiones son interesantes y que se deberían tomar en cuenta antes de aprobar la devolución de los fondos ONP

La actual presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre el pedido de debate y aprobación de la ley que permitiría la devolución de la ONP a miles de aportantes.

Ante esta solicitud, la titular del parlamento sugirió al Congreso que se debata primero las propuestas realizadas durante el gobierno de Martín Vizcarra ya que, según indicó, se plantean buenas alternativas en cuanto al sistema de pensiones.

“De parte del Ejecutivo hay propuestas interesantes que deberíamos tomar en cuenta y debatir. Se habló de bajar cinco años el período para que la gente entre a formar parte de la ONP, o acreditar estos cinco años solo con declaraciones juradas”, indicó la titular del Legislativo en diálogo con Agenda Política.

Asimismo se recordó que durante la pasada gestión de la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva se propuso e impulsó alternativas en cuanto a la devolución de la ONP.

En ese sentido la titular del Legislativo indicó que las propuestas hechas por la extitular del MEF deberían ser consultadas y debatidas en el Congreso antes de promulgarse la devolución de los aportes por insistencia.

“No estoy en condiciones para decir si se va a promulgar o no, pero me parece que no deberíamos apresurar la aprobación de estas normas sin tener en cuenta el tema de fondo, que es el sistema de reforma de pensiones”, señaló.

“La aprobación dependerá de la mayoría de fuerzas políticas. Lo vamos a tener que agendar porque la mayoría está con el interés de tratarlo”, finalizó.

Cabe precisar que solo hace algunos días la congresista Cecilia García indicó que desde Podemos Perú se insistirá en la aprobación por insistencia de la ONP.