+VIDEO | Así fue la sexy presentación de JLo y Maluma en los AMA

Jennifer López y Maluma llegaron a los American Music Awards (AMAs) para dominar el escenario e interpretar, por primera vez en vivo, sus temas ‘Pa’ ti’ y ‘Lonely’.

López ya había deslumbrado en la alfombra roja del evento, pero como era de esperarse, en su perfomance, junto a Maluma, lo hizo de nuevo.

Sobre una mesa y con una luz que dibujaba una cruz en su rostro arrancó su presentación JLo. Ambas celebridades encendieron el escenario con esta interpretación de este tema que lanzaron durante el mes de octubre.

En esta presentación, la intérprete de On The Floor lució un body transparente ceñido al cuerpo. Su outfit destacó por llevar puños altos noventeros como parte de las mangas y una silueta extra encima que simulaba a una ropa interior de categoría sensual.

Performance de JLo y Maluma cantando “Lonely” en los #AMAs pic.twitter.com/LRIZ9WndXG — ʟᴀᴛɪɴᴏ ɢᴀɴɢ (@LxtinoGang) November 23, 2020

Pero esto no es todo, antes de su presentación, la estadounidense llevó un look que no pasó desapercibido. Se trata de un espectacular diseño en la red carpet en la firma Balmain. Un traje de dos piezas con mucho brillo, color plata, mangas largas y muy escotado; además, con grandes hombreras cortado a la cintura con pliegues en cascada.

La falda, muy sexy como suele ser Jlo. Tenía una abertura delantera de que dejaba ver por completo su pierna derecha, ya que el corte llegaba casi a la cintura.

Además, para completar su look uso el cabello con un efecto mojado, dándole el toque más casual al atuendo, con raya en medio y suavemente ondulado.Pero no podemos dejar atrás a Maluma. El colombiano llegó vestido de Dzojchen, con zapatos de Christian Louboutin, collar de Messika y anillo de Jason de BH.

“Es un honor tan grande ser latino y estar aquí. Es algo hermoso que algún día podré contarle a mis hijos. Por primera vez aquí, actuando junto a Jennifer Lopez”, aseguró al portal Radio en el backstage.

800Noticias