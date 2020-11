Zak Brown desmiente uno de los mitos históricos de Fernando Alonso #españa

El que fuera jefe de Fernando Alonso durante su última etapa en McLaren ha reconocido que es una opinión muy extendida en el paddock que es difícil trabajar con el español. Sin embargo, Zak Brown ha señalado que no tuvo ningún problema con él.

“Fernando y yo tenemos una relación extraordinaria pese a haber vivido más momentos malos que buenos juntos. Puede tener una reputación que yo nunca he visto cuando he trabajado con él, como que es difícil de gestionar y ese tipo cosas. Lo cierto es que he encontrado bastante fácil trabajar codo con codo. No sé si será porque tengo un poco mentalidad de piloto y trabajo con los pilotos de una forma diferente”, ha dicho Zak Brown en una entrevista para Youtube.

Fernando Alonso inició su segunda etapa en McLaren en 2015 y tanto ese año como al siguiente tuvo como compañero a Jenson Button. Precisamente el británico daba una visión distinta del asturiano hace unos días. Cuestionado por el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, Button comentaba: “Raikkonen también se alejó de la Fórmula 1 y pasó unos años fuera, y se dio cuenta de lo buena que es la Fórmula 1. Por eso vuelven y por eso Fernando Alonso vuelve. A Kimi le ayudó y creo que Fernando volverá como un mejor piloto”.

“Hace cuatro años no querías a Fernando Alonso en tu equipo”

“No sé si volverá con más habilidades como piloto de carreras, o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente. Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años, no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que será un hombre mucho más de equipo y que entiende qué es necesario para triunfar”, agregaba Jenson Button sobre Fernando Alonso.