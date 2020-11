Bill Gates predice una nueva pandemia: Vea en qué año

Bill Gates predice una nueva pandemia dentro de pocos años. El magnate vuelve a lanzar un inquietante vaticinio.

Esta vez lo hizo al conversar en un podcast con la actriz y comediante Rashida Jones y el principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci.

Gates pronosticó que la humanidad se enfrentará a una nueva epidemia que, “con suerte, podría ser dentro de 20 años. Pero debemos suponer que podría ser dentro de 3 años”.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020