Iris desvela que descubrió la bisexualidad con Angelina Jolie #españa

‘First Dates’ sigue sorprendiendo a los espectadores cada noche. El programa de Cuatro recibe a comensales dispuestos a encontrar el amor entre las cuatro paredes del restaurante. Y al igual que en la vida misma, unas citas salen bien, pero otras no salen tan bien.

En esta ocasión, las puertas de ‘First Dates’ se abrieron para recibir a Iris, una valenciana de 34 años que desveló en uno de los totales que estrella de Hollywood le ayudó a aceptar su orientación sexual. «Me di cuenta que existía la bisexualidad gracias a Angelina Jolie», explicó la joven.

«Fue leyendo en una revista de videojuegos en mi preadolescencia. En ese momento dije que eso era lo que me pasaba a mí y no era nada nada malo, que se podía ser así», explicó Iris, añadiendo que gracias a ella, desde entonces lo llevó con total normalidad. «Es más, me sentí muy orgullosa porque, para mí, Angelina Jolie era fantástica y también bisexual», aseguró.

😂👇 ¡Animales que empiecen con P! ¡Por 25 pesetas, 1, 2, 3, responda otra vez! #FirstDates23N https://t.co/x6IbzaH1tz https://t.co/nDWKyDzXPt — First dates (@firstdates_tv) November 23, 2020

La chica conoció a Adrián, un empleado de hostelería valenciano de 34 años, con el que la conversación fue muy fluida a lo largo de toda la cita, en la que incluso le enumeró algunas de las cosas que le atraen: «Los vampiros, lo tienen todo, el anime japonés…».

«Las drags queen me dan morbo. Soy bisexual y lo tienen todo. Su apariencia y comportamiento son de tía, pero luego son tíos», dijo Iris. «El hecho de que Iris sea bisexual no es ningún problema para mí. Creo que entramos en el mismo tema de respetar opiniones, decisiones y la forma de pensar de cada uno», aseguró Adrián.

Adrián mostró su interés en seguir conociendo a Iris pero, en cambio, ella prefirió que se quedase en una amistad: «Me gustaría ver todo lo que tenemos en común pero no veo esa chispa que yo buscaba para tener algo más, aunque me ha caído estupendamente», dijo ella antes de abandonar el restaurante de ‘First Dates’.