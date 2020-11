Mira cómo fundir o derretir chocolate en una manga pastelera en 5 minutos

El chocolate es sin duda el rey en la pastelería pues gracias a el podemos añadirle mucho sabor y dulzura a nuestros postres y tortas, por ello el día de hoy traemos para ti un truco especial que seguramente cambiará tu manera de fundir el chocolate para siempre.

Chocolate fundido

¿Quién en la cocina no ha tenido que fundir el chocolate? Te has preguntado ¿Cúal es la mejor forma de hacerlo? Seguramente pensarás que es en una típica cacerola de aluminio pero que tal si te dijéramos que puedes hacerlo directamente en la manga pastelera ¿Es una buena idea no?

Lo mejor de este nuevo método es que nos permite aprovechar al 100% el chocolate sin desperdiciarlo por ello te enseñaremos cómo lograrlo ¡Comencemos!

Para llevar a cabo este truco tendrás que tener a la mano lo siguiente:

Ingredientes

Manga pastelera

Chocolate de postre

Cacerola

Procedimiento:

-Para comenzar te recomendamos conseguir una cacerola grande

– Luego procedemos a meter el chocolate en la manga pastelera

Chocolate en manga

– Seguidamente encendemos la cacerola con suficiente agua y cuando esté hirviendo introducimos la manga pastelera (Recuerda que la manga debe ser de alta calidad para llevar a cabo este increíble truco)

-Pasado 5 minutos, tu chocolate estará derretido ¡Qué maravilla!

