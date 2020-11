Miranda | Delincuente asesina a un adolescente para robarle un celular

Los Teques.- Para robarle un celular fue asesinado un adolescente de 14 años de edad la madrugada del lunes en el sector José Gregorio Hernández de Los Teques, capital del estado Miranda.

Familiares de la víctima, identificado como Deiker Alejandro Alzolay (14), denunciaron que el asesino fue interceptado por un delincuente cuando transitaba entre el sector la escalera de Colinas de El Paso y la referida comunidad altomirandina.

Testigos del hecho señalaron que el homicida abordó a Alzolay y lo abrazó como si fuera un amigo, el adolescente intentó correr y zafarse del delincuente, pero este le dio un tiro. Quedó tendido en el pavimento y luego le disparó otras dos veces más.

Alzolay estudiaba segundo año de bachillerato en la Unidad Educativa Luis Correa, ubicada en la urbanización Cecilio Acosta de El Paso.

Denuncian que el asesino está plenamente identificado por la policía científica, pues se trata de un delincuente que hasta hace pocos meses estuvo detenido en los calabozos de ese cuerpo de seguridad, por el delito de robo.

Piden a las autoridades capturar al asesino, quien tendría residencia en el barrio Colinas de El Paso, muy cerca del sitio donde ocurrió el homicidio. «Esto no puede quedar impune, Deiker era un niño tranquilo, no se metía con nadie, no merecía morir así», recalcó una tía de la víctima, que pidió no ser identificada.

Pola Del GiudiceSucesos

