Presenta Carlos Joaquín App CovidRadar.mx, herramienta para disminuir casos de Covid-19 #méxico

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín presentó la aplicación móvil CovidRadar.mx, que se suma a las herramientas tecnológicas para enfrentar la pandemia, prevenir contagios de Covid-19, salvar vidas y avanzar en la recuperación económica.

Esta aplicación móvil es gratuita y está disponible en las tiendas de aplicaciones. Permite al usuario detectar oportunamente si ha tenido un contacto de riesgo y se prevé que sea una herramienta para la disminución de casos de Covid-19.

La App, que funciona como radar por medio de Bluetooth detectando dispositivos móviles cercanos, ha sido utilizada con éxito en países como Singapur e Israel, donde gracias a esta herramienta, se logró controlar de manera más eficaz la expansión de casos positivos de Covid-19.

La presentación de esta aplicación la hizo el gobernador durante un testimonio de vida de la joven Frida Caramón, atleta de alto rendimiento, cuya madre falleció de Covid-19.

La joven llamó a la reflexión, a tomar en cuenta el valor de su testimonio, para que la juventud no baje los brazos, no relaje las medidas, evite fiestas y aglomeraciones para no enfermar a sus familias en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el programa “Conexión Ciudadana” que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación, Carlos Joaquín recordó que Quintana Roo se encuentra en color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Estatal.