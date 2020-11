Servando Primera confiesa todo sobre la política

El cantante reconoció que sí simpatizó con las ideas del chavismo en un comienzo, «Yo aprendí a ver lo malo y lo bueno de las personas, Chávez no era un extraterrestre, tenía su lado bueno y su lado malo, tenía un liderazgo irrefutable pero tenía un lado negativo en la forma de gobernar un país», afirmó Servando Primera.

El cantante venezolano no está de acuerdo en cómo se manejó el acceso a las divisas extranjeras, «un gobierno no me puede decir a mí cuándo y cómo usar las divisas, yo no lo veo coherente, igual que eso de expropiar las empresas», expresó.

«Crea otra empresa para que beneficie al pueblo y da empleo, al principio ser chavista estaba de moda, en 2002 y en 2003 yo ya expresaba las cosas con las que no estaba de acuerdo. Sufrimos de amnesia colectiva, nos olvidamos de los que no queremos ver», señaló Servando sobre el tema de las expropiaciones .

«Empaticé con ideas de Chávez, al comienzo, había ideas que me parecían arrechísimas, por ejemplo un discurso que Chávez dio en la OPEP que disparó el precio del petrolero hacia arriba», recordó.

Servando dijo, «Mi posición ha sido la misma y no ha cambiado nada. La primera persona que me habló del amor a Bolívar a Sucre, a los waraos, a los pemones, a los guajiros, al turpial, fue Alí Primera. Allí aprendí a amar lo que amo. Mi papá nos enseñó a no idolatrar a nadie, seguir a la idea y no el al hombre», aseguró.

El cantante expresó, «La división es obsoleta, mi origen es de la izquierda pero tengo 20 años viviendo en Estados Unidos haciendo música. La división concentra el poder en los líderes de ambos extremos. Cuando el pueblo está indefenso en el medio entre izquierda y derecha, quién lo defiende», señaló.

«Al venezolano más apto para los cargos, no le dan el puesto porque es un disidente que piensa distinto a los ideales del partido. Estamos jodidos alimentando la división. Creo que las dos manos que son últiles», es su opinión

«Honestamente hay mucha politiquería en Venezuela y el mundo. Yo me vine para acá hace muchos años, los que me juzgan, no me conocen, y los me conocen no me juzgan», expresó.