5 remedios caseros y naturales para tratar labios secos y agrietados

Los labios secos y agrietados son un problema frecuente en ciertos momentos del año. El frío, la exposición prolongada al sol u agentes como el tabaco provocan esta molestia dolorosa y poco estética en la boca.

Para evitar la sequedad labial, no debes lamerte constantemente los labios; tendrás que hidratarlos permanentemente, respirar por la nariz y evitar los alérgenos. Si estas medidas de prevención no funcionan, a continuación compartimos 5 remedios caseros para tratar labios secos y agrietados. No te arrepentirás.

Trata los labios secos y agrietados con ingredientes naturales.

5 remedios caseros para labios secos y agrietados

Aceite de oliva. Mojar un algodón con aceite de oliva y aplicarlo en los labios; este tiene propiedades que sirven para hidratar. Miel. Con una cuchara de cera virgen de abejas y una cucharadita de aceite de almendras, preparar una mezcla hidratante y antiséptica. Leche. Sirve para reducir la inflamación y el enrojecimiento, reduciendo los efectos del frío o el sol en los labios. También se puede usar yogur natural. Patata. Pelar una patata, patirla en pequeños cubos y cocinarla con un poco de agua. Después, mezclar con una cucharada de aceite de almendras o de oliva y con otra cucharada de leche. Aplicando este puré en los labios, sirve para humectar y cicatrizar heridas producidas por la sequedad. Manteca de karité. Se logra mezclando media cucharada de esta mantequilla y otra media cucharada de pulpa de aguacate.

