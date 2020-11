Argentina: un ex juez de Menores de Corrientes fue condenado a 28 años por abusar de tres niños

Un ex juez Civil, Comercial, Laboral, de Menores y Familia de la provincia de Corrientes fue condenado este martes a 28 años de prisión a raíz de una acusación aberrante: un tribunal lo encontró culpable del delito de promoción de la corrupción de menores de 18 años en al menos ocho hechos contra tres víctimas y ordenó su detención inmediata, ya que había llegado en libertad al juicio oral en su contra.

Infobae

Se trata de Walter León Turraca Schou, que ejerció como magistrado en la ciudad correntina de Ituzaingó, ubicada a 260 kilómetros de la capital provincial, desde la década del ’90 y fue juez de Menores durante 14 años. En 2015 fue señalado por abusar de tres chicos que eran menores de edad al momento de cometerse los hechos. En 2016, un jury de enjuiciamiento lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos por el mal desempeño de sus funciones, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial de la provincia.

El juicio en su contra comenzó el martes 27 de octubre y en las sucesivas audiencias declararon no solo víctimas y familiares sino también funcionarios judiciales y de instituciones dedicadas a la Niñez, además del mismo Turraca Schou, que el pasado 10 de noviembre solicitó dirigirse al tribunal de juicio y reiteró su inocencia con un argumento confuso: admitió que tuvo relaciones sexuales con los denunciantes pero aseguró que ya eran mayores cuando ocurrieron.

Este martes, sin embargo, el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, presidido por la jueza María Alejandra Petrucci de Oharriz e integrado por Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos resolvió condenarlo y ordenó su detención. Los fundamentos de esa decisión serán leídos el martes 1° de diciembre a las 13 horas.

Turraca Schou fue acusado en total de 13 hechos que fueron detallados por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro Fiscal en su requerimiento de elevación a juicio y que incluían todo tipo de detalles aberrantes. Las víctimas contaron que el agresor los abordaba en la calle o en lugares públicos desde su auto y les ofrecía dinero, sustancias, regalos o favores -ya que a algunos de ellos los conocía a través de las causas que se tramitaban en su juzgado- a cambio de sexo .

Uno de los denunciantes contó que había sido compañero de escuela del hijo del ex juez y había sido abordado por Turraca a sus 14 años, quien le ofreció dinero porque conocía la situación económica de su familia.

En el último día de declaraciones testimoniales compareció ante el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé uno de los jóvenes, que actualmente tiene 28 años, está en pareja y tiene hijos y contó que el ex juez había incluso amenazado a su familia para garantizar su silencio. “Le preguntaron por qué no denunció antes, y él respondió que estaba amenazado por este tipo. El chico salió quebradísimo. Estuvo dos horas hablando”, señaló en esa oportunidad la pastora María Valoy Juárez, denunciante e impulsora de la causa contra Turraca.

Valoy, directora de la ONG “Centro de Ayuda a las Familias” de la Iglesia Filadelfia de la localidad de Ituzaingó, también declaró en el juicio y aseguró que el ex juez buscaba chicos “vulnerables en su situación económica, sin padre, sin figura paterna en su hogar” y que “los estudiaba”, según consignó el diario El Territorio.

“Él sabía perfectamente que eran chicos que venían con algunos problemas de robos, de cosas así, y los extorsionaba diciéndoles ‘si vos no venís conmigo yo te pongo la causa, vas a ir preso, vas a ir a un reformatorio’ ”, agregó la mujer que tomó conocimiento de los casos a través de su iglesia en 2011 y 2012 pero aclaró que se trataba de abusos ocurridos al menos 8 años antes y sugirió además que Turraca no actuaba solo sino que formaba parte de una red de abusadores.

“Sabemos que la Justicia tiene sus tecnicismos, porque hubo muchos otros chicos que denunciaron, pero por diferentes cuestiones técnicas de la justicia quedaron afuera. Pero nosotros, obviamente, sabemos que hay decenas de chicos que fueron abusados por este hombre durante años”, señaló. “Son muchas cosas más difíciles de comprobar, pero lamentablemente ocurrió. Hay otros hombres que son actores dentro del pueblo, que abusaban de los chicos, entre esos había un ex cura principal de la parroquia de acá, que ya falleció”.

Durante el juicio, la querella, que representó a dos de las víctimas, solicitó 30 años de prisión; mientras la fiscalía mantuvo la acusación original y requirió 45 años, pero el tribunal determinó finalmente que sean 28.

La defensa del ex juez, por otra parte, había solicitado su absolución señalando la “atipicidad” de las conductas atribuidas, con particular insistencia en que no había certeza en que los hechos hubieran ocurrido durante la minoría de edad y pidió que al no estar probado el agravante se usara la figura básica, con el mínimo legal de cumplimiento en suspenso.

Tal como lo habían solicitado las partes, los jueces ordenaron su inmediata detención por lo que Turraca será alojado provisoriamente en la Alcaldía de la URV, hasta la lectura de los fundamentos de la sentencia y mientras estén en curso los plazos para presentar recurso de casación. Luego será enviado a una unidad penitenciaria.