Cómo evitar que el espejo del baño se empañe cuando nos duchamos

Por qué se empaña el espejo del baño?

El espejo del baño tiende a empañarse con el uso del agua caliente, como ocurriría con cualquier otro espejo. Esto sucede porque el vapor procedente del agua caliente se queda suspendido en el aire, condensándose en las superficies más frías como, por ejemplo, el espejo del baño.

Puedes evitar empañar un espejo, sin embargo, una vez empañado no te recomendamos que retires el vaho con una toalla ni con la mano, pues ensuciarás la superficie. A continuación, te mostramos cómo se produce y cómo evitar empañar un espejo.

Formación de vapor

Como hemos explicado, cuando tomamos una ducha o un baño las partículas de agua caliente quedan suspendidas en el aire. Además, cuanto más caliente esté el agua, más se empañará, sobre todo con la puerta cerrada. Cuando el aire del baño se caliente también, terminará saturándose y las gotitas caerán al suelo.

El vapor se condensa

Cuando esas partículas de agua entran en contacto con las distintas superficies frías del cuarto de baño, como el espejo, las paredes, el inodoro, etc., se enfriarán y volverán a convertirse en líquido. Así es como se crea la capa de agua o vaho sobre dichas superficies.

Por tu seguridad

El vapor condensado en el piso de tu baño será muy resbaladizo, pudiendo convertirse en un gran peligro, pues corremos el riesgo de caernos. Además, los materiales expuestos de forma continua al vapor de agua pueden debilitarse con el tiempo, así que, para evitar costosas reparaciones, no escatimes y escoge elementos de buena calidad y que no resbalen.

Mejor prevenir

Para evitar empañar un espejo, puedes usar un extractor de aire al mismo tiempo que te duchas. Así ayudarás a prevenir la acumulación de vaho y a desempañar el espejo. Además, estarás previniendo la proliferación de moho. No obstante, si no dispones de un extractor de aire, puedes ducharte con la puerta abierta para que no se acumule el vapor.

Limpiar el espejo

Si no has podido impedir que se empañe el espejo del baño, para limpiarlo tendrás que abrir primero la puerta del baño o encender el extractor de aire. También puedes seguir los siguientes consejos para evitar empañar un espejo.

Truco para que no se empañe el espejo cuando te duchas

Existen espejos antiniebla que contienen un elemento de calor para impedir que el vaho se acumule. No obstante, también puedes utilizar los siguientes trucos con los que obtendrás muy buenos resultados. ¡Toma nota!

1. Agua y vinagre

El vinagre es un producto natural utilizado de forma habitual en la limpieza del hogar. Gracias a las propiedades antibacterianas del ácido acético, contribuirá a desatascar tuberías, a quitar el óxido y a evitar empañar un espejo, entre otras cosas. Es tan sencillo como mezclar vinagre con agua y limpiar el espejo del baño con la ayuda de un trapo limpio. Tranquilo, el olor desaparecerá pronto.

2. Tiza y alcohol

Quizás pueda sonar raro, pero si mezclas tiza con alcohol y limpias la superficie del espejo del baño con un paño humedecido en esta mezcla, evitarás empañar un espejo. Para ello, limpia primero la superficie con papel de periódico. Después, mezcla en un vaso con agua un poco de alcohol y tiza en polvo y aplica sobre el espejo del baño.

3. Agua y jabón

Otro truco que funciona a la perfección para evitar que el vaho se adhiera a un espejo, es aplicar un poco de jabón cuando lo limpies. Puedes mezclar agua con un poco de cualquier solución jabonosa, desde jabón para las manos hasta lavavajillas.

4. Crema de afeitar

Este producto también es muy efectivo para dejar libre de vaho cualquier espejo durante un tiempo. Solo tienes que extender espuma de afeitar por su superficie con un trapo, verás como el espejo del baño no se empaña en unos cuantos días.

5. Cera para coche

La cera para coche también puede sernos útil para no empañar un espejo. Para ello, esparce con un paño limpio una capa fina de este producto por la superficie del espejo. Elimina con otro paño limpio el producto hasta que el espejo del baño quede brillante y sin rastros.

6. Desempañador de cristales

Existen en el mercado ciertos productos muy eficientes para evitar empañar un espejo o cristal debido al vaho. Los hay para coches y también para el hogar y funcionarán a la perfección con nuestro espejo del baño.

7. Secador de pelo

Por último, nos arriesgamos a decir que este es el truco más utilizado de todos, aunque obviamente no es una medida preventiva ni se trata de ningún remedio para limpiar espejos. De manera que si se te ha olvidado utilizar las técnicas anteriores, o no te apetece emplearlas, siempre puedes recurrir al secador de pelo para eliminar el vaho del espejo del baño.

